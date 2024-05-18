MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

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Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
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İngiliz ordusundan bir ilk: Rusya sert tepki gösterdi
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İstanbul’daki meşhur gökdelenle ilgili yıllar sonra karar geldi
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Türkiye neyi takip etti?
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Domuz böbreği nakledilen hasta hayatını kaybetti
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Batı basınından Ukrayna’ya Harkov uyarısı
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İlaç verdiği kadınlara cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık çalışanına hapis cezası
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Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
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AB’den Filistin itirafı
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Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
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Polonya’dan Ukrayna’ya yeni engel
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Mahalleli çocuğa cinsel istismarda bulundu
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Sovyetler Birliği, ABD'nin ne yaptığını önceden biliyordu
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Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
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Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
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Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
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Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır?
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Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
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Katalonya’daki bölgesel seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu
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IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
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Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
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Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
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Spor yaparken zaman neden yavaş geçer?
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Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
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Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
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İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
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ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
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75 yıllık mutluluk araştırmasında ulaşılan 5 kritik sonuç
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Rusya: Batı hedeflerine ulaşınca renkli devrimler tehdidi ortaya çıkacak
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Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
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Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
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ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
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İngiliz uzman: Ukrayna, Rusya’yı engellemeye çalışırken 2 uçaksavar kaybetti
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Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
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Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yıllar sonra gelen ‘Bahçeli’ açıklaması
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Rusya Maliye Bakanlığı bütçe gelir ve giderlerini açıkladı
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Kanser vakaları aşırı kilo ile bağlantılı
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Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
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İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
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Parlamentoda alkışlanmıştı: Kanada’dan eski Nazi askeri Hunka kararı
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Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
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Rusya'da yeni askeri ekonomi inşa edilecek
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TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
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Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
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Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
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UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
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AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı