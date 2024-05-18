https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/msb-pence-kaplan-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1083946357.html

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T00:24+0300

2024-05-18T00:24+0300

2024-05-18T00:24+0300

türkiye

pençe-kaplan operasyonu

milli savunma bakanlığı (msb)

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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın hayatını kaybettiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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pençe-kaplan operasyonu, milli savunma bakanlığı (msb)