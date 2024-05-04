https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/msb-irakin-kuzeyinde-yildirim-dusmesi-sonucu-yaralanan-asker-sehit-oldu-1083469715.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 Mayıs’ta Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen’in kurtarılamayarak... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T09:22+0300
2024-05-04T09:22+0300
2024-05-04T09:22+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
yıldırım
yıldırım
yıldırım
çavuş
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Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde--acilan-taciz-atesinde-bir-asker-sehit-oldu-1082623121.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, yıldırım, yıldırım, yıldırım, çavuş
milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, yıldırım, yıldırım, yıldırım, çavuş
MSB: Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 3 Mayıs’ta Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen’in kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."