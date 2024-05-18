https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/meteorolojiden-hafta-sonu-uyarisi-toz-tasinimi-bekleniyor-1083950220.html

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: ‘Toz taşınımı bekleniyor’

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: ‘Toz taşınımı bekleniyor’

Sputnik Türkiye

Hafta sonu Marmara ve Ege hariç yurdun kalanında yağış görüleceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak iç ve... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T09:47+0300

2024-05-18T09:47+0300

2024-05-18T09:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava durumuna ilişkin, "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor" açıklaması yapıldı.Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ise ülkenin iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.Toz taşınımı uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede toz taşınımı uyarısı yapıldı.Açıklamada, "Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" cümleleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-saganak-ve-kar-geri-geliyor-1083914635.html

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