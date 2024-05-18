https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/meteorolojiden-hafta-sonu-uyarisi-toz-tasinimi-bekleniyor-1083950220.html
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: ‘Toz taşınımı bekleniyor’
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: ‘Toz taşınımı bekleniyor’
Sputnik Türkiye
Hafta sonu Marmara ve Ege hariç yurdun kalanında yağış görüleceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak iç ve... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T09:47+0300
2024-05-18T09:47+0300
2024-05-18T09:47+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
toz
toz taşınımı
toz fırtınası
marmara bölgesi
ege bölgesi
yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava durumuna ilişkin, "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor" açıklaması yapıldı.Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ise ülkenin iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.Toz taşınımı uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede toz taşınımı uyarısı yapıldı.Açıklamada, "Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" cümleleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-saganak-ve-kar-geri-geliyor-1083914635.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, toz, toz taşınımı, toz fırtınası, marmara bölgesi, ege bölgesi, yağış
meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, toz, toz taşınımı, toz fırtınası, marmara bölgesi, ege bölgesi, yağış
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: ‘Toz taşınımı bekleniyor’
Hafta sonu Marmara ve Ege hariç yurdun kalanında yağış görüleceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı dile getirildi. Buna ek olarak toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava durumuna ilişkin, "Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor" açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ise ülkenin iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" cümleleri kaydedildi.