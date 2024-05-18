https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rusyadan-yeni-kaledonya-aciklamasi--fransanin-politikalarinin-cikmaza-girdiginin-bir-baska-kaniti-1083955894.html

Rusya'dan Yeni Kaledonya açıklaması: Fransa'nın politikalarının çıkmaza girdiğinin bir başka kanıtı

Rusya'dan Yeni Kaledonya açıklaması: Fransa'nın politikalarının çıkmaza girdiğinin bir başka kanıtı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'yı Yeni Kaledonya'daki protestoculara karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T14:36+0300

2024-05-18T14:36+0300

2024-05-18T14:36+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamasında, halkın hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova, 13 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'nın başkentinde Paris'in sömürgeci politikasına karşı düzenlenen kişilik protestoya dikkat çekerek, "Gösteriler adayı saran kitlesel ayaklanmalara dönüştü. Bu sırada çok sayıda yerel sakin ve polis memuru öldürüldü, onlarca kolluk kuvveti yaralandı ve yüzlerce protestocu gözaltına alındı" dedi.Zaharova, Rus tarafının 'Paris'i protestoculara karşı haksız şiddet kullanmaktan kaçınmaya, Yeni Kaledonya'nın yerli halkının ve kontrolü altındaki diğer denizaşırı bölgelerin hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini sağlamaya' çağırdığını kaydetti.Zaharova açıklamasında ayrıca Rus tarafının Yeni Kaledonya'daki krizi 'dekolonizasyon sürecinin tamamlanmamış olmasının bir sonucu ve Fransa'nın eski sömürgelerine yönelik politikasının çıkmaza girdiğinin bir başka kanıtı' olarak gördüğünü vurgulayak açıklamasını, "Yeni Kaledonya'da yaşanan trajik olayların, uzun süredir devam eden çelişkilerin ve bu Fransız denizaşırı topraklarının nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan yerli Kanak halkının durumundan duyulan memnuniyetsizliğin bir sonucu olduğu açıktır" cümleleri ile tamamladı.

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