https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kultur-ve-turizm-bakani-ersoydan-19-mayis-mesaji-cumhuriyetimize-giden-aydinlik-yolun-muhrudur-1083954149.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun mührüdür'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun mührüdür'

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T13:04+0300

2024-05-18T13:04+0300

2024-05-18T13:04+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

cumhuriyet

mustafa kemal atatürk

kurtuluş savaşı

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Bakan Ersoy: "Cumhuriyetimiz bağımsızlık meşalesinin aydınlığında yürüyüşünü sürdürüyor"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı, Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun da mührüdür. Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında, geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor" dedi.Bakan Ersoy mesajında şunları kaydetti:Kültürden bilime, sanattan teknolojiye Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelmesinde gençlerin büyük rol oynadığını belirten Bakan Ersoy, "Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadesini kullandı.

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kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı