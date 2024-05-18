https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kultur-ve-turizm-bakani-ersoydan-19-mayis-mesaji-cumhuriyetimize-giden-aydinlik-yolun-muhrudur-1083954149.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun mührüdür'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun mührüdür'
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T13:04+0300
2024-05-18T13:04+0300
2024-05-18T13:04+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
cumhuriyet
mustafa kemal atatürk
kurtuluş savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082951849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73e6513b858dfbc9651016b2267989f4.jpg
Bakan Ersoy: "Cumhuriyetimiz bağımsızlık meşalesinin aydınlığında yürüyüşünü sürdürüyor"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı, Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun da mührüdür. Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında, geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor" dedi.Bakan Ersoy mesajında şunları kaydetti:Kültürden bilime, sanattan teknolojiye Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelmesinde gençlerin büyük rol oynadığını belirten Bakan Ersoy, "Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/milliyet-farki-ucreti-alan-otele-ne-kadar-para-ceza-kesildigi-aciklandi--1083301484.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082951849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27643f8085bd942e293c5e91a681b412.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı
kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, cumhuriyet, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun mührüdür'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy: "Cumhuriyetimiz bağımsızlık meşalesinin aydınlığında yürüyüşünü sürdürüyor"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı, Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun da mührüdür. Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında, geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor" dedi.
Bakan Ersoy mesajında şunları kaydetti:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi Samsun’dan başlatışlarının 105’inci yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs, milletçe mücadele verildiğinde, vatanın geleceğini kurtarmanın mümkün olduğunu gösteren Kurtuluş Savaşı'mızın ilk adımı, Cumhuriyetimize giden aydınlık yolun da mührüdür. Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında, geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor.
Kültürden bilime, sanattan teknolojiye Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelmesinde gençlerin büyük rol oynadığını belirten Bakan Ersoy, "Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadesini kullandı.