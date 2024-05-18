https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kirby-abd-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskilerin-gelismesinden-endiseli-1083948022.html

Kirby: ABD, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişeli

Kirby: ABD, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişeli

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişe duyduğunu... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

john kirby

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

abd

washington

rusya

çin

vladimir putin

moskova

pekin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e yaptığı ziyareti değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişe duyduğunu ve durumu yakından izlemeye devam ettiğini söyledi.Gazetecilere verdiği demeçte Kirby, “Bu ilişki ve nasıl geliştiği konusunda endişe duymadığımızı söyleyemem” dedi.Kirby, Washington'un Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin gelişimini yakından izlemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-ve-si-arasinda-gorusme-basladi-1083875518.html

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rusya

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john kirby, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, abd, washington, rusya, çin, vladimir putin, moskova, pekin