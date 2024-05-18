https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kirby-abd-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskilerin-gelismesinden-endiseli-1083948022.html
Kirby: ABD, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişeli
Kirby: ABD, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişeli
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişe duyduğunu... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T01:18+0300
2024-05-18T01:18+0300
2024-05-18T01:18+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e yaptığı ziyareti değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişe duyduğunu ve durumu yakından izlemeye devam ettiğini söyledi.Gazetecilere verdiği demeçte Kirby, “Bu ilişki ve nasıl geliştiği konusunda endişe duymadığımızı söyleyemem” dedi.Kirby, Washington'un Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin gelişimini yakından izlemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-ve-si-arasinda-gorusme-basladi-1083875518.html
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john kirby, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, abd, washington, rusya, çin, vladimir putin, moskova, pekin
john kirby, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, abd, washington, rusya, çin, vladimir putin, moskova, pekin
Kirby: ABD, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişeli
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişe duyduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e yaptığı ziyareti değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesinden endişe duyduğunu ve durumu yakından izlemeye devam ettiğini söyledi.
Gazetecilere verdiği demeçte Kirby, “Bu ilişki ve nasıl geliştiği konusunda endişe duymadığımızı söyleyemem” dedi.
Kirby, Washington'un Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin gelişimini yakından izlemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.