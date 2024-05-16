https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-ve-si-arasinda-gorusme-basladi-1083875518.html

Putin- Şi Zirvesi sona erdi

Putin- Şi Zirvesi sona erdi

Sputnik Türkiye

İki günlük ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelirken, 2 buçuk... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T08:27+0300

2024-05-16T08:27+0300

2024-05-16T09:36+0300

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Görüşmede, Rusya heyeti içinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yeni Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve diğer yetkililer yer alıyor.Çin heyetinde de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cai Qi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer yetkililer bulunuyor.'Burada bulunmaktan çok mutluyum'Rusya lideri Putin, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin fırsatçı ve üçüncü taraflara karşı olmamasının önemine vurgu yaparak, “Bugün dünya meselelerindeki işbirliğimiz, uluslararası arenada istikrarı sağlayan ana faktörlerden biri” ifadesini kullandı.İki ülkenin birlikte adalet ilkelerini, çok kutuplu gerçekleri yansıtan ve uluslararası hukuka dayalı demokratik bir dünya düzenini savunduğunu kaydeden Putin şu ifadeleri kullandı:Bu ziyaretin ikili işbirliğine ek ivme kazandırması umudunu dile getiren Rus lider, “Altını çizmek istiyorum, Çin'e gelip sizinle görüştüğüm için çok mutluyum” dedi.Şi’nin, yeniden seçildikten hemen sonra Mart 2023’te Moskova’yı ziyaret ettiğini anımsatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:2024’te, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve 2 Ekim 1949'da başlayan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü olduğuna vurgu yapan Rus lider, “Sovyetler Birliği, yeni Çin’i tanıyan ilk ülke oldu” diye anımsattı.‘Çin-Rusya ilişkileri bir model haline geldi’Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de son 75 yılda ağır koşullarda şekillenen ve değişen uluslararası durumun sınavlarını başarıyla geçen ikili ilişkilerin günümüzde, büyük güçler ve komşu ülkeler arasında karşılıklı saygı, güven, dostluk ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin standardını belirleyen bir model haline geldiğini kaydetti.Bugüne kadar Putin’le en az 40 kere görüştüğünü anımsatan Şi, “Bu tür yakın bağlar, Rusya-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve hızlı büyüme dinamiklerini sürdürmek için stratejik yönelimlerin ana hatlarını çizme fırsatını veriyor. Bu ilişkiler hiç de kolay olmadı ve bu nedenle en dikkatli şekilde ele alınmayı hak ediyor” ifadesini kullandı.İlişkileri sürdürülebilecek şekilde geliştirmenin, iki ülke ve halkın temel çıkarlarını karşılamanın yanı sıra, bölgede ve dünya genelinde barış ve refah tesis etme çabalarına da faydalı olduğunu kaydeden Çin lideri sözlerini şöyle sürdürdü:Ortak bildiri imzalandıPutin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.Ortak bildirinin metni henüz paylaşılmazken, daha önce bu bildiriyle ilgili konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, belgenin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne denk getirildiğini söylemişti.Uşakov, 30 sayfadan fazla detaylı bir belge olan bu belgenin içeriğini, “İkili ilişkilerimizin özel niteliğine dikkat çekecek, ikili ilişkilerin tüm yanlarını geliştirmenin daha ileri yollarını özetleyecek, adil ve demokratik bir dünya düzeninin oluşumunda Rusya ve Çin'in öncü rolünü vurgulayacak belge” olarak niteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-cinpingin-daveti-uzerine-pekine-gitti-1083867683.html

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çin, rusya, pekin, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping