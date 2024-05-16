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Putin- Şi Zirvesi sona erdi
Putin- Şi Zirvesi sona erdi
Sputnik Türkiye
İki günlük ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelirken, 2 buçuk... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T08:27+0300
2024-05-16T09:36+0300
dünya
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pekin
vladimir putin
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Görüşmede, Rusya heyeti içinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yeni Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve diğer yetkililer yer alıyor.Çin heyetinde de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cai Qi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer yetkililer bulunuyor.'Burada bulunmaktan çok mutluyum'Rusya lideri Putin, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin fırsatçı ve üçüncü taraflara karşı olmamasının önemine vurgu yaparak, “Bugün dünya meselelerindeki işbirliğimiz, uluslararası arenada istikrarı sağlayan ana faktörlerden biri” ifadesini kullandı.İki ülkenin birlikte adalet ilkelerini, çok kutuplu gerçekleri yansıtan ve uluslararası hukuka dayalı demokratik bir dünya düzenini savunduğunu kaydeden Putin şu ifadeleri kullandı:Bu ziyaretin ikili işbirliğine ek ivme kazandırması umudunu dile getiren Rus lider, “Altını çizmek istiyorum, Çin'e gelip sizinle görüştüğüm için çok mutluyum” dedi.Şi’nin, yeniden seçildikten hemen sonra Mart 2023’te Moskova’yı ziyaret ettiğini anımsatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:2024’te, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve 2 Ekim 1949'da başlayan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü olduğuna vurgu yapan Rus lider, “Sovyetler Birliği, yeni Çin’i tanıyan ilk ülke oldu” diye anımsattı.‘Çin-Rusya ilişkileri bir model haline geldi’Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de son 75 yılda ağır koşullarda şekillenen ve değişen uluslararası durumun sınavlarını başarıyla geçen ikili ilişkilerin günümüzde, büyük güçler ve komşu ülkeler arasında karşılıklı saygı, güven, dostluk ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin standardını belirleyen bir model haline geldiğini kaydetti.Bugüne kadar Putin’le en az 40 kere görüştüğünü anımsatan Şi, “Bu tür yakın bağlar, Rusya-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve hızlı büyüme dinamiklerini sürdürmek için stratejik yönelimlerin ana hatlarını çizme fırsatını veriyor. Bu ilişkiler hiç de kolay olmadı ve bu nedenle en dikkatli şekilde ele alınmayı hak ediyor” ifadesini kullandı.İlişkileri sürdürülebilecek şekilde geliştirmenin, iki ülke ve halkın temel çıkarlarını karşılamanın yanı sıra, bölgede ve dünya genelinde barış ve refah tesis etme çabalarına da faydalı olduğunu kaydeden Çin lideri sözlerini şöyle sürdürdü:Ortak bildiri imzalandıPutin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.Ortak bildirinin metni henüz paylaşılmazken, daha önce bu bildiriyle ilgili konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, belgenin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne denk getirildiğini söylemişti.Uşakov, 30 sayfadan fazla detaylı bir belge olan bu belgenin içeriğini, “İkili ilişkilerimizin özel niteliğine dikkat çekecek, ikili ilişkilerin tüm yanlarını geliştirmenin daha ileri yollarını özetleyecek, adil ve demokratik bir dünya düzeninin oluşumunda Rusya ve Çin'in öncü rolünü vurgulayacak belge” olarak niteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-cinpingin-daveti-uzerine-pekine-gitti-1083867683.html
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çin, rusya, pekin, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping
çin, rusya, pekin, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping

Putin- Şi Zirvesi sona erdi

08:27 16.05.2024 (güncellendi: 09:36 16.05.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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İki günlük ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya gelirken, 2 buçuk saatlik görüşmelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı.
Görüşmede, Rusya heyeti içinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yeni Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ve diğer yetkililer yer alıyor.
Çin heyetinde de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cai Qi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve diğer yetkililer bulunuyor.

'Burada bulunmaktan çok mutluyum'

Rusya lideri Putin, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin fırsatçı ve üçüncü taraflara karşı olmamasının önemine vurgu yaparak, “Bugün dünya meselelerindeki işbirliğimiz, uluslararası arenada istikrarı sağlayan ana faktörlerden biri” ifadesini kullandı.
İki ülkenin birlikte adalet ilkelerini, çok kutuplu gerçekleri yansıtan ve uluslararası hukuka dayalı demokratik bir dünya düzenini savunduğunu kaydeden Putin şu ifadeleri kullandı:

Rusya ve Çin başarılı bir şekilde Birleşmiş Milletler, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve G20’de işbirliği yapıyor. Avrasya bölgesindeki entegrasyon süreçlerini daha da uyumlu hale getirmeye, Avrasya Ekonomi Topluluğu ve sevgili dostum sizin girişiminiz olan Kuşak-Yol Projesi’nin potansiyellerini birleştirmeye kararlıyız.

Bu ziyaretin ikili işbirliğine ek ivme kazandırması umudunu dile getiren Rus lider, “Altını çizmek istiyorum, Çin'e gelip sizinle görüştüğüm için çok mutluyum” dedi.
Şi’nin, yeniden seçildikten hemen sonra Mart 2023’te Moskova’yı ziyaret ettiğini anımsatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

İlk yurt dışı ziyaretlerimizi birbirimize yapmak gibi güzel bir gelenek geliştirdik. Bu, Moskova ve Pekin’in ikili ilişkileri, kapsamlı ortaklığı ve stratejik işbirliğini tutarlı bir şekilde geliştirme politikasına verdiği önemin açık bir teyidi.

2024’te, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve 2 Ekim 1949'da başlayan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü olduğuna vurgu yapan Rus lider, “Sovyetler Birliği, yeni Çin’i tanıyan ilk ülke oldu” diye anımsattı.

‘Çin-Rusya ilişkileri bir model haline geldi’

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de son 75 yılda ağır koşullarda şekillenen ve değişen uluslararası durumun sınavlarını başarıyla geçen ikili ilişkilerin günümüzde, büyük güçler ve komşu ülkeler arasında karşılıklı saygı, güven, dostluk ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin standardını belirleyen bir model haline geldiğini kaydetti.
Bugüne kadar Putin’le en az 40 kere görüştüğünü anımsatan Şi, “Bu tür yakın bağlar, Rusya-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve hızlı büyüme dinamiklerini sürdürmek için stratejik yönelimlerin ana hatlarını çizme fırsatını veriyor. Bu ilişkiler hiç de kolay olmadı ve bu nedenle en dikkatli şekilde ele alınmayı hak ediyor” ifadesini kullandı.
İlişkileri sürdürülebilecek şekilde geliştirmenin, iki ülke ve halkın temel çıkarlarını karşılamanın yanı sıra, bölgede ve dünya genelinde barış ve refah tesis etme çabalarına da faydalı olduğunu kaydeden Çin lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni yaklaşımımızda da her zaman olduğu gibi Rusya ile iyi komşu, güvenilir dost ve güvenilir ortaklar olmayı, iki halk arasında asırlardır süregelen dostluğu istikrarlı bir şekilde güçlendirmeyi, çok uluslu kalkınma ve canlanma için ortak çaba göstermeyi, uluslararası eşitliği ve adaleti ortaklaşa savunmayı amaçlıyoruz.

Ortak bildiri imzalandı

Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.
Ortak bildirinin metni henüz paylaşılmazken, daha önce bu bildiriyle ilgili konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, belgenin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne denk getirildiğini söylemişti.
Uşakov, 30 sayfadan fazla detaylı bir belge olan bu belgenin içeriğini, “İkili ilişkilerimizin özel niteliğine dikkat çekecek, ikili ilişkilerin tüm yanlarını geliştirmenin daha ileri yollarını özetleyecek, adil ve demokratik bir dünya düzeninin oluşumunda Rusya ve Çin'in öncü rolünü vurgulayacak belge” olarak niteledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
DÜNYA
Putin, Cinping'in daveti üzerine Pekin’e gitti
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