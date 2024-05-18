https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/izmir-aciklarinda-26-duzensiz-gocmen-kurtarildi-17-gocmen-yakalandi-1083963521.html

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T22:23+0300

2024-05-18T22:23+0300

2024-05-18T22:23+0300

türkiye

izmir

karaburun

seferihisar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/16/1070052966_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_586002e1a23732e51ea2e167c7d021a3.jpg

Sahil Güvenlik Komutanlığ'ının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.Ekipler, lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.Urla ilçesi açıklarında da lastik botta 10'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/balikesir-aciklarinda-motoru-arizalanan-bottaki-36-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1083385135.html

türkiye

izmir

karaburun

seferihisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, karaburun, seferihisar