https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/izmir-aciklarinda-26-duzensiz-gocmen-kurtarildi-17-gocmen-yakalandi-1083963521.html
İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T22:23+0300
2024-05-18T22:23+0300
2024-05-18T22:23+0300
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izmir
karaburun
seferihisar
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Sahil Güvenlik Komutanlığ'ının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.Ekipler, lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.Urla ilçesi açıklarında da lastik botta 10'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/balikesir-aciklarinda-motoru-arizalanan-bottaki-36-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1083385135.html
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izmir, karaburun, seferihisar
izmir, karaburun, seferihisar
İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığ'ının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2'si çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Urla ilçesi açıklarında da lastik botta 10'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.