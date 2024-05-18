https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/istanbul-valiligi-acikladi-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1083949985.html

İstanbul Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından bugün gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T09:25+0300

2024-05-18T09:25+0300

2024-05-18T09:25+0300

türkiye

istanbul valiliği

atanamayan öğretmenler

eylem

etkinlik

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İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu. Söz konusu açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" cümlelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/chp-lideri-ozel-19-mayistan-bir-gun-once-atanamayan-ogretmenleri-sarachane-meydanina-bekliyoruz-1083622513.html

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istanbul valiliği, atanamayan öğretmenler, eylem, etkinlik