https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/istanbul-valiligi-acikladi-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1083949985.html
İstanbul Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından bugün gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T09:25+0300
2024-05-18T09:25+0300
2024-05-18T09:25+0300
türkiye
istanbul valiliği
atanamayan öğretmenler
eylem
etkinlik
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İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu. Söz konusu açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" cümlelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/chp-lideri-ozel-19-mayistan-bir-gun-once-atanamayan-ogretmenleri-sarachane-meydanina-bekliyoruz-1083622513.html
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istanbul valiliği, atanamayan öğretmenler, eylem, etkinlik
istanbul valiliği, atanamayan öğretmenler, eylem, etkinlik
İstanbul Valiliği açıkladı: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından bugün gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Söz konusu açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" cümlelerine yer verildi.