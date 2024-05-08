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CHP lideri Özel: 19 Mayıs'tan bir gün önce atanamayan öğretmenleri Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz
CHP lideri Özel: 19 Mayıs'tan bir gün önce atanamayan öğretmenleri Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce yaptığı miting çağrısında "Tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet devriminin kalıcı olabilmesi, aydınlanma devriminin sürmesi, yüzyılları geçmesi ve "ilelebet payidar kalabilmesi" için özgür basının olması gerektiğini bildiğini, bu nedenle Cumhuriyet gazetesini önemsediğini söyledi.Cumhuriyet gazetesinin kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman bir siyasi partinin gazetesi olmadığını kaydeden Özel, Cumhuriyet'in şehitleri olan bir gazete olduğunu dile getirdi.'Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız'Kamuya personel alımında mülakatın kaldırılmaması ve yeni müfredatın yarattığı endişelerin ortada olduğunu kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:Programa Özel'in yanı sıra, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bazı CHP ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.
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özgür özel, miting, öğretmen, atanamayan öğretmenler, saraçhane

CHP lideri Özel: 19 Mayıs'tan bir gün önce atanamayan öğretmenleri Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz

21:11 08.05.2024 (güncellendi: 21:15 08.05.2024)
© AA / Ahmet Serdar EserCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce yaptığı miting çağrısında "Tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul'da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.
Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet devriminin kalıcı olabilmesi, aydınlanma devriminin sürmesi, yüzyılları geçmesi ve "ilelebet payidar kalabilmesi" için özgür basının olması gerektiğini bildiğini, bu nedenle Cumhuriyet gazetesini önemsediğini söyledi.
Cumhuriyet gazetesinin kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman bir siyasi partinin gazetesi olmadığını kaydeden Özel, Cumhuriyet'in şehitleri olan bir gazete olduğunu dile getirdi.

'Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız'

Kamuya personel alımında mülakatın kaldırılmaması ve yeni müfredatın yarattığı endişelerin ortada olduğunu kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız."
Programa Özel'in yanı sıra, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bazı CHP ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.
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