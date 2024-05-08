https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/chp-lideri-ozel-19-mayistan-bir-gun-once-atanamayan-ogretmenleri-sarachane-meydanina-bekliyoruz-1083622513.html

CHP lideri Özel: 19 Mayıs'tan bir gün önce atanamayan öğretmenleri Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz

CHP lideri Özel: 19 Mayıs'tan bir gün önce atanamayan öğretmenleri Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce yaptığı miting çağrısında "Tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T21:11+0300

2024-05-08T21:11+0300

2024-05-08T21:15+0300

özgür özel

miting

politika

öğretmen

atanamayan öğretmenler

saraçhane

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı.Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet devriminin kalıcı olabilmesi, aydınlanma devriminin sürmesi, yüzyılları geçmesi ve "ilelebet payidar kalabilmesi" için özgür basının olması gerektiğini bildiğini, bu nedenle Cumhuriyet gazetesini önemsediğini söyledi.Cumhuriyet gazetesinin kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman bir siyasi partinin gazetesi olmadığını kaydeden Özel, Cumhuriyet'in şehitleri olan bir gazete olduğunu dile getirdi.'Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız'Kamuya personel alımında mülakatın kaldırılmaması ve yeni müfredatın yarattığı endişelerin ortada olduğunu kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:Programa Özel'in yanı sıra, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bazı CHP ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/istanbulda-okul-mudurunu-olduren-yabanci-uyruklu-ogrenci-tutuklandi-1083620656.html

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özgür özel, miting, öğretmen, atanamayan öğretmenler, saraçhane