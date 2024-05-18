https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/israil-savas-kabinesi-uyesi-gantz-netanyahuyu-hukumetten-cekilmekle-tehdit-etti-1083964454.html

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu'yu hükümetten çekilmekle tehdit etti

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Netanyahu'yu hükümetten çekilmekle tehdit etti

Sputnik Türkiye

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T23:28+0300

2024-05-18T23:28+0300

2024-05-18T23:28+0300

israil- filistin çatışması

benny gantz

benny gantz

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

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Gantz, düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze saldırılarındaki tutumunu eleştirdi.Netanyahu'ya seslenen Gantz, "İsrailli esirlerin geri getirilmesi", "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek buranın askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", "tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi" ve "Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi" taleplerinde bulundu.Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetten çekileceğini söyledi.Gantz, Gazze'nin idaresi konusunda Netanyahu'ya meydan okuyan Savunma Bakanı Yoav Gallant'a desteğini açıklamıştı.Gallant ile Netanyahu, Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya geldiGallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir" demişti.Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.Netanyahu ise X hesabından paylaştığı videoda, Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil" yanıtını vermişti.Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak" iddiasında bulunmuştu.

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gazze

gazze şeridi

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benny gantz, benny gantz, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu