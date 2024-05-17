https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/israilin-ticaret-misillemesi-iki-ulke-ticareti-buyuk-darbe-alacak-1083931309.html

İsrail'in ticaret misillemesi: 'İki ülke ticareti büyük darbe alacak'

İsrail'in ticaret misillemesi: 'İki ülke ticareti büyük darbe alacak'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin İsrail’e yönelik ihracat ve ithalatı durdurma kararı sonrasında İsrail Türkiye’ye yönelik misilleme yapmaya hazırlanıyor. İsrail’in bu adımının iki... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T15:20+0300

2024-05-17T15:20+0300

2024-05-17T15:20+0300

türkiye

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Türkiye bu saldırıların durdurulması ve sivillere yönelik insanı yardımları ulaştırılması için ekonomi kartını kullandı.Türkiye İsrail hükümetinin uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşların kararlarına uymasını sağlamak için bir dizi önlemi gündeme aldı. Bu önlemlerin ilk aşamasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Bu kapsamda 9 Nisan’dan itibaren İsrail’e yönelik olarak 54 üründe ihracat kısıtlamasına gidildi. İsrail’in insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi istendi. Bu talep yerine getirilmemesi üzerine ise Türkiye İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurdu.İsrail’den karşılıkİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini ve kalan diğer ithalat ürünleri için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Bu yönde hazırlanan planın onay için kabineye sunulması bekleniyor.Ticaretten hangi ülke ne kadar kazanıyor?TÜİK verilerine göre 2023'te Türkiye'nin İsrail’e ihracatı 5,2 milyar dolar, İsrail’den ithalatı ise 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu bir yıllık dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 6,8 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ticaretin durdurulması kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık” ifadelerini kullandı.‘Türkiye İsrail'i baskı altına almak istiyor’7 Ekim’den sonra Türkiye'nin kademeli olarak söylemlerini sertleştirdiğine dikkat çeken Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Oytun Orhan şunları ifade etti:‘İsrail’in kararı ekonomik ilişkilere darbe vuracak’Türkiye’nin yaptırımlarına İsrail’in karşılık vermesinin iki ülke ticaretine büyük etkilerinin olacağına işaret eden Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/israilden-turkiyeye-misilleme-serbest-ticaret-anlasmasini-feshedecegiz-1083917246.html

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