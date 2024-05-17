https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/israilin-ticaret-misillemesi-iki-ulke-ticareti-buyuk-darbe-alacak-1083931309.html
İsrail'in ticaret misillemesi: 'İki ülke ticareti büyük darbe alacak'
İsrail'in ticaret misillemesi: 'İki ülke ticareti büyük darbe alacak'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin İsrail’e yönelik ihracat ve ithalatı durdurma kararı sonrasında İsrail Türkiye’ye yönelik misilleme yapmaya hazırlanıyor. İsrail’in bu adımının iki... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:20+0300
2024-05-17T15:20+0300
2024-05-17T15:20+0300
türkiye
türkiye
israil-filistin
israil
israil'i boykot
ticaret
ticari ilişkiler
ticari yaptırım
ticari faaliyet
filistin
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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Türkiye bu saldırıların durdurulması ve sivillere yönelik insanı yardımları ulaştırılması için ekonomi kartını kullandı.Türkiye İsrail hükümetinin uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşların kararlarına uymasını sağlamak için bir dizi önlemi gündeme aldı. Bu önlemlerin ilk aşamasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Bu kapsamda 9 Nisan’dan itibaren İsrail’e yönelik olarak 54 üründe ihracat kısıtlamasına gidildi. İsrail’in insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi istendi. Bu talep yerine getirilmemesi üzerine ise Türkiye İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurdu.İsrail’den karşılıkİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini ve kalan diğer ithalat ürünleri için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Bu yönde hazırlanan planın onay için kabineye sunulması bekleniyor.Ticaretten hangi ülke ne kadar kazanıyor?TÜİK verilerine göre 2023'te Türkiye'nin İsrail’e ihracatı 5,2 milyar dolar, İsrail’den ithalatı ise 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu bir yıllık dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 6,8 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ticaretin durdurulması kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık” ifadelerini kullandı.‘Türkiye İsrail'i baskı altına almak istiyor’7 Ekim’den sonra Türkiye'nin kademeli olarak söylemlerini sertleştirdiğine dikkat çeken Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Oytun Orhan şunları ifade etti:‘İsrail’in kararı ekonomik ilişkilere darbe vuracak’Türkiye’nin yaptırımlarına İsrail’in karşılık vermesinin iki ülke ticaretine büyük etkilerinin olacağına işaret eden Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/israilden-turkiyeye-misilleme-serbest-ticaret-anlasmasini-feshedecegiz-1083917246.html
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, israil-filistin, israil, israil'i boykot, ticaret, ticari ilişkiler, ticari yaptırım, ticari faaliyet, filistin, filistinli, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, benyamin netanyahu
türkiye, israil-filistin, israil, israil'i boykot, ticaret, ticari ilişkiler, ticari yaptırım, ticari faaliyet, filistin, filistinli, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, benyamin netanyahu
İsrail'in ticaret misillemesi: 'İki ülke ticareti büyük darbe alacak'
Türkiye'nin İsrail’e yönelik ihracat ve ithalatı durdurma kararı sonrasında İsrail Türkiye’ye yönelik misilleme yapmaya hazırlanıyor. İsrail’in bu adımının iki ülkenin ticaretine darbe vuracağına dikkat çeken ORSAM’dan Dr. Oytun Orhan Türkiye’nin İsrail’in katliamlarına engel olmak için yaptırım kararı aldığını belirtti.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Türkiye bu saldırıların durdurulması ve sivillere yönelik insanı yardımları ulaştırılması için ekonomi kartını kullandı.
Türkiye İsrail hükümetinin uluslararası hukuka ve uluslararası kuruluşların kararlarına uymasını sağlamak için bir dizi önlemi gündeme aldı. Bu önlemlerin ilk aşamasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Bu kapsamda 9 Nisan’dan itibaren İsrail’e yönelik olarak 54 üründe ihracat kısıtlamasına gidildi. İsrail’in insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi istendi. Bu talep yerine getirilmemesi üzerine ise Türkiye İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurdu.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich
, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini ve kalan diğer ithalat ürünleri için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Bu yönde hazırlanan planın onay için kabineye sunulması bekleniyor.
Ticaretten hangi ülke ne kadar kazanıyor?
TÜİK verilerine göre 2023'te Türkiye'nin İsrail’e ihracatı 5,2 milyar dolar, İsrail’den ithalatı ise 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu bir yıllık dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 6,8 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ticaretin durdurulması kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık”
ifadelerini kullandı.
‘Türkiye İsrail'i baskı altına almak istiyor’
7 Ekim’den sonra Türkiye'nin kademeli olarak söylemlerini sertleştirdiğine dikkat çeken Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Oytun Orhan şunları ifade etti:
İsrail’in 7 Ekim eylemine karşılık Gazze’de orantısız güç kullanımı ile birlikte Türkiye – İsrail normalleşmesi rafa kaldırıldı. Türkiye ilk aşamada, 7 Ekim öncesi normalleşme sürecini dikkate alarak İsrail’e eleştiriler konusunda ilk aşamada biraz daha temkinli davrandığına şahit olundu. Türkiye’nin ilk aşamada amacı çatışmanın büyümesi ve yayılmasının engellemekti. Ancak geçen süre içinde İsrail’in saldırılarının artırması ve katliamlarını aşırı boyuta ulaştırması Türkiye’nin de kademeli olarak İsrail’e dönük söylemini sertleştirmesine neden oldu ve eleştirinin dozu giderek artmaya başladı. Ancak yine de burada Türkiye’nin kriz sonrasında İsrail’le ilişkileri yeniden tesis etmeyi imkansızlaştıracak bir pozisyon almamaya çalıştığı gözlemlendi. Ancak Türkiye’nin diplomatik girişimlerinin sonuç vermemesi, ABD’nin dahi İsrail’i sivil katliamları konusunda engelleyememesi sonucunda Türkiye’nin İsrail’e dönük pozisyonu da kademeli olarak sertleşmeye başladı. Türkiye bu noktada sadece diplomatik araçları kullanmaktan ziyade somut anlamda İsrail’e dönük bazı yaptırım kararları almayı uygun gördü. Bu açıdan ihracat kısıtlaması ve ardından da İsrail ile tüm ticaret durduruldu. Bu karar İsrail’in dengelenmesi ve ateşkese iknası açısından sonuç üretmese de Türkiye’nin tavrını ortaya koyması açısından önemli bir hamle oldu. İsrail’in ABD baskılarını dahi dikkate almadığı, ABD’nin İsrail’i ikna edemediği bir ortamda Türkiye’nin ekonomik yaptırım kararlarının sonuç vermesi de mümkün değil ancak Türkiye’nin kendi tavrını ortaya koyması açısından ve ileriki aşamalarda Türkiye’nin yanına başka bölge ülkelerinin eklenmesi ile İsrail’ni en azından Refah operasyonundan vazgeçmesi açısından bir baskı unsuru olarak görülebilir.
‘İsrail’in kararı ekonomik ilişkilere darbe vuracak’
Türkiye’nin yaptırımlarına İsrail’in karşılık vermesinin iki ülke ticaretine büyük etkilerinin olacağına işaret eden Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye’nin bu kararına, İsrail de aynı şekilde ekonomik yaptırımlar ile karşılık vereceğini ifade etti. Bu durum ekonomik ilişkilere ciddi bir darbe vuracaktır. Normalleşme sürecinde ikili ticaretin çok daha üst noktalara taşınması konusunda prensip kararına varılmıştı. Yakın dönemde bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Tersine ikili ticaret ciddi bir darbe yiyecektir. Bu açıdan her iki ülkenin de ekonomik olarak zarar göreceğini söylemek mümkün. Enerji konusunda muhtemel işbirlikleri de şimdilik rafa kaldırılacaktır. Bu sürecin sonraki aşamaları diplomatik ilişkilerin kesilmesi olabilir ancak iki ülke henüz bu noktada değil. Türkiye açısından da bakıldığında arabuluculuk yapılabilmesi, ateşkes konusunda inisiyatif üstlenilmesi açısından diplomatik ilişkilerin korunması gerekli. Ancak Refah operasyonunun başlaması ve halihazırda inanılmaz boyutta olan sivil kayıpların hızla artması Ankara-Tel Aviv diplomatik ilişkilerinin de sürdürebilme imkanlarını zorlaştıracaktır.