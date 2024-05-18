https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/icisleri-bakanligindan-piyasaya-sahte-altin-surmeye-calisanlara-ayar-3-operasyonu-1083958214.html
İçişleri Bakanlığı'ndan piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara 'AYAR-3' operasyonu
İçişleri Bakanlığı'ndan piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara 'AYAR-3' operasyonu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T15:59+0300
2024-05-18T15:59+0300
2024-05-18T15:59+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
sahte altın
çeyrek altın
yarım altın
adana demirspor
adana
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ifade ederek piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara operasyon düzenlendiğini duyurdu.Adana merkezli gerçeklekleştirilen operasyonlarda 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.Yerlikaya açıklamasında operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 1️3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" dedi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta 'AYAR-3' operasyonları düzenlendi.Operasyonlar sonucu şunlar ele geçirildi:Siparişlere ait evraklara el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/yerlikaya-20-ilde-duzenlenen-sibergoz-39-operasyonlarinda-74-supheli-gozaltina-alindi-1083949610.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sahte altın, çeyrek altın, yarım altın, adana demirspor, adana
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sahte altın, çeyrek altın, yarım altın, adana demirspor, adana
İçişleri Bakanlığı'ndan piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara 'AYAR-3' operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildiğini ifade ederek piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Adana merkezli gerçeklekleştirilen operasyonlarda 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.
Yerlikaya açıklamasında operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 1️3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" dedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta 'AYAR-3' operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu şunlar ele geçirildi:
1️4 adet tam altın kalıbı,
13 adet yarım altın kalıbı,
10 adet çeyrek altın kalıbı,
10 adet altın kalıplarına ait halka,
4️ adet basıma hazır pul altın ve
Siparişlere ait evraklara el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlelerini kaydetti.