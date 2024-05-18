https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/hindistanda-yuksek-sicaklik-uyarisi-yapildi-1083961520.html

Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı

Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle başkent Yeni Delhi ve çevre eyaletlerde uyarı yapıldı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T18:54+0300

2024-05-18T18:54+0300

2024-05-18T18:54+0300

yaşam

hindistan

yeni delhi

sıcak

sıcak hava

sıcak hava

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "yüksek sıcaklık" uyarısı yapıldı.Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin (IMD) açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de dün hava sıcaklığı 47.1 dereceye ulaştı.Çevre eyaletler Punjab, Haryana ve Rajasthan'da sıcaklık uyarısı yapıldı.IMD yetkilisi Soma Sen Roy, sıcak çarpmasından kaçınmak için halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaya, bol giysiler giymeye ve bol su tüketmeye teşvik etti.Uzmanlar, 19 Nisan-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sebebiyle mitinglere katılan veya oy sırasında bekleyen seçmenlerin sıcak çarpmasına karşı önlem almasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/1083851020.html

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