https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/hindistanda-yuksek-sicaklik-uyarisi-yapildi-1083961520.html
Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı
Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle başkent Yeni Delhi ve çevre eyaletlerde uyarı yapıldı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T18:54+0300
2024-05-18T18:54+0300
2024-05-18T18:54+0300
yaşam
hindistan
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sıcak
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sıcak hava
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "yüksek sıcaklık" uyarısı yapıldı.Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin (IMD) açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de dün hava sıcaklığı 47.1 dereceye ulaştı.Çevre eyaletler Punjab, Haryana ve Rajasthan'da sıcaklık uyarısı yapıldı.IMD yetkilisi Soma Sen Roy, sıcak çarpmasından kaçınmak için halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaya, bol giysiler giymeye ve bol su tüketmeye teşvik etti.Uzmanlar, 19 Nisan-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sebebiyle mitinglere katılan veya oy sırasında bekleyen seçmenlerin sıcak çarpmasına karşı önlem almasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/1083851020.html
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hindistan, yeni delhi, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
hindistan, yeni delhi, sıcak, sıcak hava, sıcak hava
Hindistan'da 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıldı
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle başkent Yeni Delhi ve çevre eyaletlerde uyarı yapıldı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de "yüksek sıcaklık" uyarısı yapıldı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi'nin (IMD) açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de dün hava sıcaklığı 47.1 dereceye ulaştı.
Çevre eyaletler Punjab, Haryana ve Rajasthan'da sıcaklık uyarısı yapıldı.
IMD yetkilisi Soma Sen Roy, sıcak çarpmasından kaçınmak için halkı öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaya, bol giysiler giymeye ve bol su tüketmeye teşvik etti.
Uzmanlar, 19 Nisan-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen genel seçimler sebebiyle mitinglere katılan veya oy sırasında bekleyen seçmenlerin sıcak çarpmasına karşı önlem almasını istedi.