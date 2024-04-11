Lugansk'ta IŞİD gibi örgütlerin apoletlerini taşıyan militanlar öldürüldü

Rusya ordusu, LHC'nin Belogorovka kentinde düzenlenen operasyonda bir dizi savaşçıyı etkisiz hale getirdi.



Belogorovka'daki taarruza katılan bir asker, "Bir tahkimat daha ele geçirildi, orada bulunan grup teslim olmayı reddediyordu. Bu nedenle hepsini imha etmemiz gerekti. Bazı kişilerde IŞİD'in kullandıklarına benzer apoletler vardı" dedi.



Sputnik'in ulaştığı videoda, Ukrayna ordusu saflarında savaşırken öldürülen bu kişilerin görüntüleri yayımlandı.



Bazı askerlerin apoletlerinde Arap harfleriyle "Allah'tan başka ilah yoktur" yazdığı, ortasında Hz. Muhammed'in mührünün yer aldığı görüldü.



Bu tür apoletler, IŞİD, El Kaide ve diğer çeşitli radikal gruplar tarafından kullanılıyor.