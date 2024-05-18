https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cinden-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasasina-iliskin-aciklama-gurcistanin-ic-politikasi-1083954725.html

Çin'den 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına ilişkin açıklama: 'Gürcistan'ın iç politikası'

Çin'den 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasına ilişkin açıklama: 'Gürcistan'ın iç politikası'

Sputnik Türkiye

Çin'in Gürcistan Büyükelçisi Jiang, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının Gürcistan'ın iç politikasının bir parçası olduğunu dile getirerek bu konuda bir... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T13:42+0300

2024-05-18T13:42+0300

2024-05-18T13:50+0300

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Çin'in Gürcistan Büyükelçisi Zhou Jiang, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının Gürcistan'ın iç politikasının bir parçası olduğunu ve Çin'in diğer ülkelerin politikalarına müdahale etmediğini söyledi.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası, yıllık gelirlerinin yüzde 20'si yabancı fonlardan gelen sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarının yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor. Bu kuruluşlar yılda bir kez beyanname doldurmak zorunda kalacaklar.Büyükelçi Jiang açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Büyükelçi aynı zamanda Çin'in Gürcistan ile stratejik ortaklığını derinleştirmeye hazır olduğunu belirterek, "Çin ortaklığı derinleştirmeye her zaman hazırdır ancak bunun karşılıklı saygı, karşılıklı fayda ve işbirliğine dayalı olması şartıyla. Çin, ancak uluslararası hukukun ve tarafsızlığın korunmasına, barışa, kalkınmaya ve refaha katkıda bulunacaksa pratik adımlar atmaya her zaman hazırdır" cümlelerini kaydetti.Diplomat, geçen yıl Çin-Gürcistan stratejik ortaklığının kurulmasından bu yana iki ülke arasındaki siyasi güvenin ve pratik işbirliğinin sonuçlarının daha da arttığını dile getirdiği konuşmasında, "Çin, Gürcü tarafı ile stratejik ortaklığın içeriğini daha da zenginleştirmeye isteklidir" dedi.Gürcistan ve Çin 9 Haziran 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler kurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/zaharova-abnin-gurcistan-yetkililerine-cagrisi-icislere-mudahale-olarak-yorumlanabilir-1083946222.html

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