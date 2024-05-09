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Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: 'Gazze krizi bağlamında izlediği politikalar inancı sarstı'
Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: 'Gazze krizi bağlamında izlediği politikalar inancı sarstı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T11:48+0300
2024-05-09T12:22+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan, mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkede de "Avrupa Günü" olarak idrak edildiğini belirtti.Avrupa Günü'nün, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkan sağladığını ifade eden Erdoğan, ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgede yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okumanın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit ettiğini aktardı.'Ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazırız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, Türkiye ve AB'nin ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil her alanda işbirliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vaktinin çoktan geldiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/7-yil-ust-duzey-bulusma-erdogan-kuveyt-emiri-seyh-el-sabahi-havalaninda-torenle-karsiladi-1083577813.html
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recep tayyip erdoğan, avrupa günü, türkiye
recep tayyip erdoğan, avrupa günü, türkiye

Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: 'Gazze krizi bağlamında izlediği politikalar inancı sarstı'

11:48 09.05.2024 (güncellendi: 12:22 09.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar, Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur.” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkede de "Avrupa Günü" olarak idrak edildiğini belirtti.
Avrupa Günü'nün, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkan sağladığını ifade eden Erdoğan, ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgede yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okumanın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit ettiğini aktardı.

'Ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kıta genelinde giderek tırmanan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık, Avrupa'da hayatlarını sürdüren insanlarımız ve göçmenler için en büyük endişe kaynaklarından biridir. Avrupa Türk toplumuna yönelik ayrımcılık ve nefret suçları günden güne olağan hale gelmektedir. Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur. Avrupa'yı ve müşterek coğrafyamızı etkileyen krizler, çatışmalar ve savaşlar çözümsüzlüğe mahkum oldukça bu değerlerin sorgulanması artarak devam edecektir. Mevcut jeopolitik konjonktürde, AB'nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz Havzası'nda kapsayıcı, işbirliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, Kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir."
Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, Türkiye ve AB'nin ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil her alanda işbirliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vaktinin çoktan geldiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
"AB'nin ülkemizle ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesi, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınması hayati öneme sahiptir. Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır. Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu düşüncelerle, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."
Erdoğan, el-Cabir es-Sabah - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
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7 yıl sonra üst düzey buluşma: Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'ı törenle karşıladı
7 Mayıs, 17:22
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