https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/erdogandan-avrupa-gunu-mesaji-gazze-krizi-baglaminda-izledigi-politikalar-inanci-sarsti-1083637044.html

Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: 'Gazze krizi bağlamında izlediği politikalar inancı sarstı'

Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı: 'Gazze krizi bağlamında izlediği politikalar inancı sarstı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T11:48+0300

2024-05-09T11:48+0300

2024-05-09T12:22+0300

politika

recep tayyip erdoğan

avrupa günü

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkan ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan, mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun yayımlandığı 9 Mayıs'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 yılından bu yana ülkede de "Avrupa Günü" olarak idrak edildiğini belirtti.Avrupa Günü'nün, sadece Avrupa'nın siyasi ve ekonomik birliğinin başlangıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarca yıl süren ortak çabanın meyvesi durumundaki barışın ve istikrarın anılmasına da imkan sağladığını ifade eden Erdoğan, ancak, küresel düzeyde ve yakın bölgede yaşanan savaşlar, çatışmalar, terör eylemleri, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi birçok meydan okumanın, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Kıtası'nda da düzeni tehdit ettiğini aktardı.'Ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazırız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, Türkiye ve AB'nin ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dahil her alanda işbirliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vaktinin çoktan geldiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

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recep tayyip erdoğan, avrupa günü, türkiye