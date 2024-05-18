https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/erdal-besikcioglu-melek-mosso-konserinde-dans-etti-1083946642.html

Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti

Erdal Beşikçioğlu, Melek Mosso konserinde dans etti

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun sanatçı Melek Mosso'nun şarkı söylediği esnada yaptığı dans hareketleri ile sosyal medyada gündem... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-18T00:39+0300

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yaşam

erdal beşikçioğlu

melek mosso

dans

konser

etimesgut

ankara

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Etimesgut Belediyesi üç gün devam edecek gençlik festivali düzenledi. Melek Mosso’nun sahne aldığı festivalin ilk gününde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da dans etti. Dans sırasında yaptığı hareketler ile beğeni toplayan Beşikçioğlu, sosyal medyada da 'trend topic' oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/erdal-besikcioglu-belediye-meclisinde-halk-bulusmalari-baslatti-1083594825.html

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erdal beşikçioğlu, melek mosso, dans, konser, etimesgut, ankara