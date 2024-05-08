https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/erdal-besikcioglu-belediye-meclisinde-halk-bulusmalari-baslatti-1083594825.html

Erdal Beşikçioğlu Belediye Meclisi'nde halk buluşmaları başlattı

Erdal Beşikçioğlu Belediye Meclisi'nde halk buluşmaları başlattı

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, halkın istek ve taleplerini doğrudan alabilmek adına Belediye Meclis Salonu’nda “Halk Buluşmaları”... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T10:27+0300

2024-05-08T10:27+0300

2024-05-08T10:27+0300

politika

erdal beşikçioğlu

belediye

belediye meclisi

ankara

etimesgut

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Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu belediye meclisinde farklı bir uygulama başlattı.,31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Beşkçioğlu, "vatandaşın taleplerini doğrudan alabilmek için" Belediye Meclis Salonu’nda 'Halk Buluşmaları' gerçekleştirmeye başladı.Beşikçioğlu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, buluşmalardan bir görüntü koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/etimesgut-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-ilk-nikahini-kiydi-1082830073.html

ankara

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erdal beşikçioğlu, belediye, belediye meclisi, ankara, etimesgut