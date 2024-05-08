https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/erdal-besikcioglu-belediye-meclisinde-halk-bulusmalari-baslatti-1083594825.html
Erdal Beşikçioğlu Belediye Meclisi'nde halk buluşmaları başlattı
Erdal Beşikçioğlu Belediye Meclisi'nde halk buluşmaları başlattı
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, halkın istek ve taleplerini doğrudan alabilmek adına Belediye Meclis Salonu’nda “Halk Buluşmaları”... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:27+0300
2024-05-08T10:27+0300
2024-05-08T10:27+0300
politika
erdal beşikçioğlu
belediye
belediye meclisi
ankara
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Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu belediye meclisinde farklı bir uygulama başlattı.,31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Beşkçioğlu, "vatandaşın taleplerini doğrudan alabilmek için" Belediye Meclis Salonu’nda 'Halk Buluşmaları' gerçekleştirmeye başladı.Beşikçioğlu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, buluşmalardan bir görüntü koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/etimesgut-belediye-baskani-erdal-besikcioglu-ilk-nikahini-kiydi-1082830073.html
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erdal beşikçioğlu, belediye, belediye meclisi, ankara, etimesgut
erdal beşikçioğlu, belediye, belediye meclisi, ankara, etimesgut
Erdal Beşikçioğlu Belediye Meclisi'nde halk buluşmaları başlattı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, halkın istek ve taleplerini doğrudan alabilmek adına Belediye Meclis Salonu’nda “Halk Buluşmaları” gerçekleştirmeye başladı.
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu belediye meclisinde farklı bir uygulama başlattı.
,31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Beşkçioğlu, "vatandaşın taleplerini doğrudan alabilmek için" Belediye Meclis Salonu’nda 'Halk Buluşmaları' gerçekleştirmeye başladı.
Beşikçioğlu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, buluşmalardan bir görüntü koydu.