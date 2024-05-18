https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/disisleri-bakanligindan-israil-disisleri-bakani-katza-fotografli-yanit-1083964806.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T23:37+0300
2024-05-18T23:37+0300
2024-05-18T23:40+0300
israil- filistin çatışması
dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
recep tayyip erdoğan
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Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdiBakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/israil-savas-kabinesi-uyesi-gantz-netanyahuyu-hukumetten-cekilmekle-tehdit-etti-1083964454.html
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dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan
dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, recep tayyip erdoğan
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt
23:37 18.05.2024 (güncellendi: 23:40 18.05.2024)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi
Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.
Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.