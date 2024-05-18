https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/devlet-bahceli-feto-ve-feto-benzeri-yapilarin-devleti-zehirlemesine-kesinlikle-musaade-etmeyecegiz-1083952119.html
Devlet Bahçeli: FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirlemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz
Devlet Bahçeli: FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirlemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T11:43+0300
2024-05-18T11:43+0300
2024-05-18T11:43+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Kampın gündeminde ne var?'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.Akademisyenlerin de katılacağı kampta, 'Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli' ve 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm' konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik 'Üretken Belediyecilik' adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/bahceliden-eurovision-elestirisi-erkek-sanatcinin-pembe-saten-etekle-boy-gostermesi-yozlasmadir-1083783965.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Devlet Bahçeli: FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirlemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz
Ayrıntılar geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip devlette feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız.
Böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, krizlere ortam açmak, hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir.
Bizler günü birlik siyasi hesap ve mevzi kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyden önceliklidir.
Hiç kimse karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Buna cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir.
Kampın gündeminde ne var?
'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.
Akademisyenlerin de katılacağı kampta, 'Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli' ve 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm' konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.
Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik 'Üretken Belediyecilik' adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.
Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.