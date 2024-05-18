https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/devlet-bahceli-feto-ve-feto-benzeri-yapilarin-devleti-zehirlemesine-kesinlikle-musaade-etmeyecegiz-1083952119.html

Devlet Bahçeli: FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirlemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Devlet Bahçeli: FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirlemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen, 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T11:43+0300

2024-05-18T11:43+0300

2024-05-18T11:43+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Kampın gündeminde ne var?'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.Akademisyenlerin de katılacağı kampta, 'Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli' ve 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm' konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik 'Üretken Belediyecilik' adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli