Bahçeli'den Eurovision eleştirisi: 'Erkek sanatçının pembe saten etekle boy göstermesi yozlaşmadır'
10:55 14.05.2024 (güncellendi: 11:00 14.05.2024)
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-
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Bahçeli, Eurovisin'a katılan yarışmacıları eleştirdi ve "Erkek ve kadın arasında kalmış 3. türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermektedir." dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İsveç'te yapılan Eurovision, insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Sanattan daha çok siyasi içerikli, ahlaki çöküş propagandasına dönüşmüş. Erkek ve kadın arasında kalmış 3. türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermektedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi yozlaşmadır. Batsın böyle çağdaşlık.
Milli eğitim milli geleceğimizi inşa ediyor. Milli Eğitim Bakanımızı kutluyorum.
İsrail insani değerleri hiçe sayıyor. Netanyahu yönetimi terör arıyorsa terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. İsrail'in azgın şımarıklığı işlediği korkunç cinayetler haddi ve hududu çoktan aşmıştır. Küresel vicdan Filistin halkının yanında. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin veto sistemini eleştirmiştim. BM'nin demokratikleşmesi acil bir eylem planı çerçevesinde ele alınmalıdır. Güvenlik Konseyi işleyişinin daha açık olması elzem bir ihtiyaçtır. BM’nin daimi üye sayısının çoğaltılması ve BM Güvenlik Kurulu'nun veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına katkı sağlayacaktır.