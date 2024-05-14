Bahçeli'den Eurovision eleştirisi: 'Erkek sanatçının pembe saten etekle boy göstermesi yozlaşmadır'

İsveç'te yapılan Eurovision, insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. Sanattan daha çok siyasi içerikli, ahlaki çöküş propagandasına dönüşmüş. Erkek ve kadın arasında kalmış 3. türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermektedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi yozlaşmadır. Batsın böyle çağdaşlık.