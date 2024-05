https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-turk-yatirim-fonu-aciklamasi-1083956159.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Türk Yatırım Fonu' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen TYF Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, açılışın gerçekleştirilmesinde payı olan... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında, Türk Yatırım Fonunun (TYF) eşit sermaye katkısı ve eşit oy ilkesiyle kurulduğunu belirterek "Fonun başlangıç sermayesini 500 milyon dolar olarak belirledik" dedi.Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yılmaz, geçmişte 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri' olarak başlatılan sürecin ilerlemesiyle, bugün Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) sahip olmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti.Güçlü bağlar üzerinde yükselen teşkilatın, uluslararası arenada görünürlüğünün ve etkinliğinin her geçen gün arttığını ifade eden Yılmaz, "Müşterek çabalarımız neticesinde aile meclisimiz, kurumsal yapısını sağlamlaştıran, uluslararası arenada takip edilen ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği güçlü ve saygın bir teşkilat haline gelmiştir. Hedefimiz, Türk dünyasını her alanda güçlendirmek ve farklı sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmektir" diye konuştu.Teşkilatın 2022 verileriyle 170 milyonu aşan genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:'TYF son yıllardaki somut adımlarımızın başında gelmektedir'Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin cumhurbaşkanları tarafından yakından takip edilen çalışmaların Türk Dünyası'nın ortak menfaatlerine hizmet ettiğini kaydeden Yılmaz, önemli kararların alındığı İstanbul, Semerkant ve Astana zirvelerinin ardından TDT'nin görünürlüğünün ve etkinliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2040 Vizyonu'nun üye devletlerin Türk işbirliğine yönelik uzun vadeli kararlılığını ortaya koyduğunu, Türk birliğinin güçlendirilmesi adına 2021'de devlet başkanlarının kabul ettiği Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nun her alanda olduğu gibi bu alanda da temel yol haritası ve vizyonunu oluşturduğunu belirtti.Sağlanan eş güdümün devamlılığı için Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlılıkla çaba sarf etmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti:'Türk devletlerine yabancı yatırımın ve finansal kaynağın çekilmesinde katkı sağlayacak'Türk Yatırım Fonu'ndan beklentilerinin, Türk coğrafyasının daha müreffeh yarınları için ekonomik gelişmesine en yüksek katkıyı sunacak şekilde destek olması ve finansal sürdürülebilirliği koruması olduğunu belirten Yılmaz, "Ortak kimliğimizi, devletlerin eşitlik prensibine dayanarak geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktadan hareketle TYF eşit sermaye katkısı ve eşit oy ilkesiyle kurulmuştur. Fonun başlangıç sermayesini 500 milyon dolar olarak belirledik" dedi.Yılmaz, sermaye tabanının etkili projeler, güçlü kurumsal yapı ve şeffaf iş modelleriyle birlikte diğer yatırımcıları çekerek daha da artacağını, bir kaldıraç etkisi yapmasını beklediklerini ve özellikle diğer uluslararası ve bölgesel kalkınma kuruluşlarının ve özel sektörün kaynaklarının mobilize edilmesini öngördüklerini aktardı.TYF'nin uluslararası ve ulusal finans ve kalkınma kurumlarının yanı sıra ticaret odaları ve özel kuruluşlarla da işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürüteceğini belirten Yılmaz şu cümleleri kaydetti:'TYF, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir sayfa açmıştır'Fonun, ulusların ortak finansal kuruluşu olarak benzersiz bir konuma sahip olacağını vurgulayan Yılmaz, tıpkı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi kurumların kendi bölgelerinde oynadıkları önemli roller gibi TYF'nin de Türk halkları arasında ekonomik işbirliği ve bütünleşmenin temel taşlarından biri olacağını ve en iyi şekilde faaliyet göstererek zaman içinde büyüyüp güçleneceğini kaydetti.Türkiye'nin ev sahibi ülke olarak TYF çatısı altındaki girişim ve projelere bugüne kadar olduğu gibi gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu söyleyen Yılmaz, Türk Yatırım Fonu'nun merkezinin İstanbul olması konusunda verdikleri desteklerden dolayı tüm üye devletlere teşekkür etti.İstanbul'un, Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada bulunan eşsiz stratejik ve merkezi konumu, bölgesinin enerji, finans ve ulaşım merkezi olması, sağlam bankacılık sektörü ve güçlü finansal altyapısı ve imkanları sayesinde halihazırda birçok uluslararası finans kuruluşuna ev sahipliği yaptığını anımsatan Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl TDT'nin Astana Zirvesinde İstanbul 2025 yılında Türk dünyası finans merkezi olarak ilan edildi. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi, İstanbul'un bölgesinde ve dünyada uluslararası bir finans merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Tüm bu özellikleriyle ve avantajlarıyla İstanbul, TYF'ye şüphesiz ki güç katacak ve gerek Türk dünyasına gerekse fona yatırımcı çekilmesinde önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.Yılmaz, fonun üye ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarına azami düzeyde cevap verecek şekilde, şeffaf ve sonuç odaklı olarak faaliyet göstereceğinden emin olduklarını aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:Türk Yatırım Fonu Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalandıTYF'nin kuruluş sürecinde tüm üye ülkeler tarafından gösterilen çabaları takdirle karşıladıklarını dile getiren Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ve TYF Başkanı ile ekibine teşekkür edip fonun çalışmalarına yön verecek Guvernörler Kurulu'na ve tüm diğer paydaşlara başarılar diledi.Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayelerinde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile TYF Başkanı Bağdad Amreyev, Türk Yatırım Fonu Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nı imzaladı.Toplantıya Kazakistan Başbakan Yardımcısı Nurlan Baybazarov, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ve TYF Genel Müdürü Ramil Babayev ile üye ülke temsilcileri de katıldı.

