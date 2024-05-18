https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bahceliden-cetin-dogan-aciklamasi-sen-orada-yoksun-diye-geri-iceri-alirdim-1083958625.html

Bahçeli'den Çetin Doğan açıklaması: 'Sen orada yoksun diye geri içeri alırdım'

Bahçeli'den Çetin Doğan açıklaması: 'Sen orada yoksun diye geri içeri alırdım'

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında cezaevinde hayatını... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T16:21+0300

2024-05-18T16:21+0300

2024-05-18T16:42+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

çetin doğan

özgür özel

fatih karagümrük spor

beşiktaş

başörtüsü

28 şubat

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında öğle yemeğinin ardından MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bahçeli, gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı. 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesine ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:'Çetin Doğan, sen orada yoksun’ diye geri içeri alırdımGeçtiğimiz günlerde tahliye edilen 28 Şubat hükümlülerinden Çetin Doğan’ın "Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir" açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:'Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı'MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulması üzerine görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:'Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır'Bir gazetecinin "Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş’ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Beşiktaş’tan ayrıldım. Karagümrük’ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" yanıtını verdi.'Mevcut siyasi partileri güçlendirmek lazım'Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde bu kadar çok siyasi partiye gerek var mı?" sorusunu sorulmasının ardından Bahçeli, "Türkiye'de hemen hemen ne kadar dernek var derseniz sayısını bilen yok. Ama her sokakta, Anadolu'da diyelim ki bir il var. İlin kaç tane ilçesi var? Hepsinin birer şubesi var orada. Şubeyle de yetinmiyorlar. Her ilin köyünden temsilciler var İstanbul'da. İstanbul'da dernekler levhası, siyasi partilere doğru dönüştü. Bu kadara gerek yok. Önemli olan mevcut siyasi partileri güçlendirmek, programlarını güçlendirmek, çözüm üreten programlara sahip kılmak. Bunların daha tercih edilmesi lazım" dedi.'Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir'Bahçeli’ye dün Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatının mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik kullandığı sözlerin sorulması üzerine, "Bu arkadaşlar Türkiye’deki toplumsal huzurun sağlanması, antlaşmanın önleyici bazı adımların atılmasının çok gerisinde kaldı. Türkiye'de başörtüsünü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. İsteyen hanımefendi örtülmek suretiyle buralardan devam ediyor. Bunu şimdi taşımanın bir manası yok. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler. Bunların hiçbirisi de kulağa basmıyor. Bunlar bozguncu. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkartıp da birtakım resimler verilmesini neyle izah edecek? Onun için bu mesele bitti. İstediğiniz gibi düşünün. İstediğiniz gibi yaşayın" şeklinde konuştu.Bahçeli, gazetecilerin 'sevdiğiniz şarkılar' sorusunun ardından Hande Mehan'dan 'Bir kızıl goncaya benzer dudağın' şarkısını açarak basın mensuplarıyla birlikte dinledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/devlet-bahceli-feto-ve-feto-benzeri-yapilarin-devleti-zehirlemesine-kesinlikle-musaade-etmeyecegiz-1083952119.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, çetin doğan, özgür özel, fatih karagümrük spor, beşiktaş, başörtüsü, 28 şubat