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Bahçeli'den Çetin Doğan açıklaması: 'Sen orada yoksun diye geri içeri alırdım'
Bahçeli'den Çetin Doğan açıklaması: 'Sen orada yoksun diye geri içeri alırdım'
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında cezaevinde hayatını... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T16:21+0300
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türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
çetin doğan
özgür özel
fatih karagümrük spor
beşiktaş
başörtüsü
28 şubat
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında öğle yemeğinin ardından MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. Bahçeli, gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı. 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesine ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:'Çetin Doğan, sen orada yoksun’ diye geri içeri alırdımGeçtiğimiz günlerde tahliye edilen 28 Şubat hükümlülerinden Çetin Doğan’ın "Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir" açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:'Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı'MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulması üzerine görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:'Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır'Bir gazetecinin "Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş’ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Beşiktaş’tan ayrıldım. Karagümrük’ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" yanıtını verdi.'Mevcut siyasi partileri güçlendirmek lazım'Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde bu kadar çok siyasi partiye gerek var mı?" sorusunu sorulmasının ardından Bahçeli, "Türkiye'de hemen hemen ne kadar dernek var derseniz sayısını bilen yok. Ama her sokakta, Anadolu'da diyelim ki bir il var. İlin kaç tane ilçesi var? Hepsinin birer şubesi var orada. Şubeyle de yetinmiyorlar. Her ilin köyünden temsilciler var İstanbul'da. İstanbul'da dernekler levhası, siyasi partilere doğru dönüştü. Bu kadara gerek yok. Önemli olan mevcut siyasi partileri güçlendirmek, programlarını güçlendirmek, çözüm üreten programlara sahip kılmak. Bunların daha tercih edilmesi lazım" dedi.'Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir'Bahçeli’ye dün Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatının mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik kullandığı sözlerin sorulması üzerine, "Bu arkadaşlar Türkiye’deki toplumsal huzurun sağlanması, antlaşmanın önleyici bazı adımların atılmasının çok gerisinde kaldı. Türkiye'de başörtüsünü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. İsteyen hanımefendi örtülmek suretiyle buralardan devam ediyor. Bunu şimdi taşımanın bir manası yok. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler. Bunların hiçbirisi de kulağa basmıyor. Bunlar bozguncu. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkartıp da birtakım resimler verilmesini neyle izah edecek? Onun için bu mesele bitti. İstediğiniz gibi düşünün. İstediğiniz gibi yaşayın" şeklinde konuştu.Bahçeli, gazetecilerin 'sevdiğiniz şarkılar' sorusunun ardından Hande Mehan'dan 'Bir kızıl goncaya benzer dudağın' şarkısını açarak basın mensuplarıyla birlikte dinledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/devlet-bahceli-feto-ve-feto-benzeri-yapilarin-devleti-zehirlemesine-kesinlikle-musaade-etmeyecegiz-1083952119.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, çetin doğan, özgür özel, fatih karagümrük spor, beşiktaş, başörtüsü, 28 şubat
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, çetin doğan, özgür özel, fatih karagümrük spor, beşiktaş, başörtüsü, 28 şubat

Bahçeli'den Çetin Doğan açıklaması: 'Sen orada yoksun diye geri içeri alırdım'

16:21 18.05.2024 (güncellendi: 16:42 18.05.2024)
© AA / Utku UçrakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
© AA / Utku Uçrak
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliye edilmesine ilişkin yaptığı açıklamasında cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanlar dikkate alındığında bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülemeyeceğini dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında öğle yemeğinin ardından MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti.
Bahçeli, gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı.
28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesine ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:
28 Şubat olayları özellikle AK Parti ve ona gönül vermiş insanları üzen bir olay olmuştur. Aradan yıllar geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanı'nın bu komutanlara cezaevindeki hayat şartlarının yoğunluğu içerisinde kendi yetkisini kullanarak insani bir yaklaşım içerisinde bulunması ve 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp bunların cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismar olmaması lazım. ‘Bu bir aftır’, ‘Anayasanın bilmem kaçıncı maddesi’ bunlar yakışık şeyler değil. Atılmış olan adımlar eğer Türkiye’de normalleşme süreci yaşanıyorsa onun içerisinde önemli bir adım olarak görülmeli. Herkes hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun 80 yaş grubunun üstünde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınızda bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemelidir. Doğrusu da budur.

'Çetin Doğan, sen orada yoksun’ diye geri içeri alırdım

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen 28 Şubat hükümlülerinden Çetin Doğan’ın "Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir" açıklamalarının sorulması üzerine Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:
Cezaevinden çıkan Çetin Doğan’ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, ‘Çetin Doğan, sen orada yoksun’ diye geri içeri alırdım. Genelde cezaevinde uzun yıllar kalan ve hayatını devam ettirebilecek şartlara çok uzak kalmış birçok insan var. Eğer Türkiye’de hayatı koruma, zor şartlarda hayatı iyiye idame ettirebilecek imkanlardan yoksun olan insanlar afla değil Cumhurbaşkanı'nın vicdani ve insani yaklaşımıyla dışarıya çıkartılıp normal hayatta ailelerinin yanında, ömürlerinin sonlarına doğru huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmesinde yarar vardır. Anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kendisine en fazla zulüm yapıldığı kanaati toplumda yaygın olan bir gruba bunu vermiş olması takdirle karşılanmalıdır.

'Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı'

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sorulması üzerine görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:
Cumhuriyet Halk Partisi onlara göre birinci parti konumuna geldi ama bize göre değil. Özgür Bey’i ben Meclis’te kendisini yakinen takip ettim. Bazı özellikleri var. Bir defa hareketli bir insan. İkincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan bir insan. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike. Ama güneşin renginde kalırsa yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum. Güneşin renklerini biliyorsunuz değil mi? Her renk var orada. Oraya dönüşmemesi lazım.

'Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır'

Bir gazetecinin "Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş’ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Beşiktaş’tan ayrıldım. Karagümrük’ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig’de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" yanıtını verdi.

'Mevcut siyasi partileri güçlendirmek lazım'

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde bu kadar çok siyasi partiye gerek var mı?" sorusunu sorulmasının ardından Bahçeli, "Türkiye'de hemen hemen ne kadar dernek var derseniz sayısını bilen yok. Ama her sokakta, Anadolu'da diyelim ki bir il var. İlin kaç tane ilçesi var? Hepsinin birer şubesi var orada. Şubeyle de yetinmiyorlar. Her ilin köyünden temsilciler var İstanbul'da. İstanbul'da dernekler levhası, siyasi partilere doğru dönüştü. Bu kadara gerek yok. Önemli olan mevcut siyasi partileri güçlendirmek, programlarını güçlendirmek, çözüm üreten programlara sahip kılmak. Bunların daha tercih edilmesi lazım" dedi.

'Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir'

Bahçeli’ye dün Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatının mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik kullandığı sözlerin sorulması üzerine, "Bu arkadaşlar Türkiye’deki toplumsal huzurun sağlanması, antlaşmanın önleyici bazı adımların atılmasının çok gerisinde kaldı. Türkiye'de başörtüsünü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. İsteyen hanımefendi örtülmek suretiyle buralardan devam ediyor. Bunu şimdi taşımanın bir manası yok. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler. Bunların hiçbirisi de kulağa basmıyor. Bunlar bozguncu. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkartıp da birtakım resimler verilmesini neyle izah edecek? Onun için bu mesele bitti. İstediğiniz gibi düşünün. İstediğiniz gibi yaşayın" şeklinde konuştu.
Bahçeli, gazetecilerin 'sevdiğiniz şarkılar' sorusunun ardından Hande Mehan'dan 'Bir kızıl goncaya benzer dudağın' şarkısını açarak basın mensuplarıyla birlikte dinledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2024
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