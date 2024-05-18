https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-1-kisi-daha-gozaltina-alindi-1083953407.html

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtilirken toplam gözaltı sayısı 8 oldu. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T12:19+0300

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türkiye

ayhan bora kaplan

gözaltı

gözaltı kararı

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Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında konuya ilişkin şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-kimdir-neden-tutuklandi-ayhan-bora-kaplan-olayi-nedir-serdar-sertcelik-kim-m7-1083882148.html

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ayhan bora kaplan, gözaltı, gözaltı kararı