https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-1-kisi-daha-gozaltina-alindi-1083953407.html
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtilirken toplam gözaltı sayısı 8 oldu. 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T12:19+0300
2024-05-18T12:19+0300
2024-05-18T13:25+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
gözaltı
gözaltı kararı
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Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında konuya ilişkin şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ayhan-bora-kaplan-kimdir-neden-tutuklandi-ayhan-bora-kaplan-olayi-nedir-serdar-sertcelik-kim-m7-1083882148.html
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ayhan bora kaplan, gözaltı, gözaltı kararı
ayhan bora kaplan, gözaltı, gözaltı kararı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı
12:19 18.05.2024 (güncellendi: 13:25 18.05.2024)
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtilirken toplam gözaltı sayısı 8 oldu.
Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında konuya ilişkin şu cümleler kaydedildi:
Devam eden soruşturma kapsamında; firari sanık S.S. ile şüpheli Ş.D. arasındaki iletişime aracılık eden sivil şahıs N.Ö.K. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Halen gözaltında 8 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerin dijitallerinin inceleme işlemleri devam etmektedir. Soruşturmada gelişme oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı hususu saygıyla duyurulur.