https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/antalyasporun-yeni-teknik-direktoru-alex-de-souza-hazir-misin-antalya-1083961379.html

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex De Souza: 'Hazır mısın Antalya'

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex De Souza: 'Hazır mısın Antalya'

Sputnik Türkiye

Antalyaspor'un teknik direktörlük için iki yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı Alex De Souza, 20 yılın ardından Antalyaspor teknik direktörü olarak... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T18:47+0300

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spor

antalyaspor

antalyaspor

alex de souza

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Teknik direktör Alex De Souza, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı.Souza mesajında, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/antalyaspor-teknik-direktor-alex-de-souza-ile-anlasti-1083959754.html

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