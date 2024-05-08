https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/alex-de-souza-antalyaspor-ile-anlasti-eski-takim-arkadasi-da-teknik-ekipte-1083596062.html
Alex de Souza Antalyaspor ile anlaştı: Eski takım arkadaşı da teknik ekipte
Alex de Souza Antalyaspor ile anlaştı: Eski takım arkadaşı da teknik ekipte
Sputnik Türkiye
Antalyaspor'un teknik direktörlük için anlaşma sağladığı belirtilen Alex de Souza'nın yardımcısı da belli oldu. Alex de Souza'nın eski takım arkadaşı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:47+0300
2024-05-08T10:47+0300
2024-05-08T10:47+0300
spor
alex
alex de souza
antalyaspor
mehmet aurelio
teknik direktör
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Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan ayrılık kararı almasının ardından Akdeniz ekibi teknik direktör arayışlarına başladı. Bu bağlamda Antalyaspor'un gündemine Alex de Souza girdi.Antalyaspor, Alex de Souza'nın adaylar arasında olduğunu doğrularken Sabah'ın haberine göre Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.Öte yandan Alex de Souza'nın teknik ekibi de şekillenmeye başladı. Haberde Alex'in yardımcılığını eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio'nun yapacağı vurgulandı.Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex de Souza, ilk A takım tecrübesini ise 2023'te Avai'de yaşamıştı.Futbolculuk döneminde 8 yıl Fenerbahçe formasını terleten Alex de Souza, Sarı-Lacivertlilerle 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/ancelottiden-arda-guler-yorumu-real-madrid-kazanmami-istiyor-genc-oyunculara-sure-vermemi-degil-1083506662.html
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alex, alex de souza, antalyaspor, mehmet aurelio, teknik direktör
alex, alex de souza, antalyaspor, mehmet aurelio, teknik direktör
Alex de Souza Antalyaspor ile anlaştı: Eski takım arkadaşı da teknik ekipte
Antalyaspor'un teknik direktörlük için anlaşma sağladığı belirtilen Alex de Souza'nın yardımcısı da belli oldu. Alex de Souza'nın eski takım arkadaşı, Brezilyalı antrenörün teknik ekibinde yer alacak.
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'dan ayrılık kararı almasının ardından Akdeniz ekibi teknik direktör arayışlarına başladı. Bu bağlamda Antalyaspor'un gündemine Alex de Souza girdi.
Antalyaspor, Alex de Souza'nın adaylar arasında olduğunu doğrularken Sabah'ın haberine göre Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.
Öte yandan Alex de Souza'nın teknik ekibi de şekillenmeye başladı. Haberde Alex'in yardımcılığını eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio'nun yapacağı vurgulandı.
Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex de Souza, ilk A takım tecrübesini ise 2023'te Avai'de yaşamıştı.
Futbolculuk döneminde 8 yıl Fenerbahçe formasını terleten Alex de Souza, Sarı-Lacivertlilerle 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.