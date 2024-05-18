https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/akkuyu-ngsnin-birinci-unitesinde-baslatma-ayarlama-calismalari-ve-testleri-yapiliyor-1083957958.html

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde başlatma, ayarlama çalışmaları ve testleri yapılıyor

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde başlatma, ayarlama çalışmaları ve testleri yapılıyor

Sputnik Türkiye

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin yaptığı açıklamada, bütün ekipmanların, sistemlerin başlatma ve ayarlama çalışmaları... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T15:40+0300

2024-05-18T15:40+0300

2024-05-18T15:40+0300

türkiye

denis sezemin

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077464104_0:29:1024:605_1920x0_80_0_0_72f4a8279a935e3f3765d82e17466bb8.jpg

Birinci ünitede ana inşaat çalışmalarının bittiğini dile getiren Sezemin, bu ünitede reaktör koruma kabı içerisindeki özel çelik halatlarının germe operasyonunu yaptıklarını belirtti.Bu çalışmanın önemli olduğuna değinen Sezemin, "Bu da nükleer güç ünitesinin, reaktör binasının çok sağlam olmasını sağlayacak. Ayrıca reaktör binasında ve diğer bütün sistemlerde başlatma ve ayarlama çalışmalarını yürütüyoruz. Onlar da santralin daha ileride güvenli çalışmasını sağlayacak" diye konuştu.Reaktör binasında yakıt yükleme makinesinin montajının tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Sezemin şöyle devam etti:Sezemin, Akkuyu NGS'deki tüm çalışmaların Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız kuruluşlar tarafından çok sıkı bir şekilde denetlendiğini belirtti.Akkuyu NGS'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Sezemin şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/akkuyu-ngsnin-1inci-unitesinde-son-asamaya-gelindi-1082607554.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denis sezemin, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs