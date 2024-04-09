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Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde son aşamaya gelindi
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde son aşamaya gelindi
Sputnik Türkiye
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde inşaatın son aşaması olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T12:37+0300
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ederken, bu aşama, santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor.Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev liderliğindeki Rosatom yöneticilerinden oluşan bir heyet inşaat sahasını gezerek 1'inci ünitede bulunan nükleer ve türbin adası tesisleri ile Akkuyu NGS'nin kıyı hidroteknik yapılarını inceledi.İncelemelerin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projenin uygulanmasına ilişkin temel hususları ayrıntılı olarak ele almak üzere Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteyeva ve diğer proje yöneticileriyle bir araya geldi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 1'inci ünitede çalışmaların gidişatına ilişkin şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/rosatomdan-sinopta-insa-edilecek-yeni-nukleer-santrale-dair-aciklama-1082069077.html
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türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), mersin, mersin akkuyu bölgesi, aleksey lihaçev
türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), mersin, mersin akkuyu bölgesi, aleksey lihaçev

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinde son aşamaya gelindi

12:37 09.04.2024 (güncellendi: 12:45 09.04.2024)
© Sputnik / Илья ПиталевAkkuyu Nükleer
Akkuyu Nükleer - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde inşaatın son aşaması olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ederken, bu aşama, santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev liderliğindeki Rosatom yöneticilerinden oluşan bir heyet inşaat sahasını gezerek 1'inci ünitede bulunan nükleer ve türbin adası tesisleri ile Akkuyu NGS'nin kıyı hidroteknik yapılarını inceledi.
İncelemelerin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projenin uygulanmasına ilişkin temel hususları ayrıntılı olarak ele almak üzere Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteyeva ve diğer proje yöneticileriyle bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 1'inci ünitede çalışmaların gidişatına ilişkin şunları kaydetti:

Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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