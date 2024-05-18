https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/ak-partinin-kizilcahamam-kampinin-tarihi-degisti-1083962569.html

AK Parti'nin Kızılcahamam kampının tarihi değişti

AK Parti'nin Kızılcahamam kampının tarihi değişti

Sputnik Türkiye

Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti'nin Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı bir hafta öne çekildi. Kamp, 31 Mayıs-2 Haziran'da... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T20:25+0300

2024-05-18T20:25+0300

2024-05-18T20:25+0300

ak parti

türkiye

kamp

ak parti kızılcahamam kampı

kızılcahamam

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AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bahceliden-cetin-dogan-aciklamasi-sen-orada-yoksun-diye-geri-iceri-alirdim-1083958625.html

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