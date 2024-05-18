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AK Parti'nin Kızılcahamam kampının tarihi değişti
AK Parti'nin Kızılcahamam kampının tarihi değişti
Sputnik Türkiye
Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti'nin Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı bir hafta öne çekildi. Kamp, 31 Mayıs-2 Haziran'da... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T20:25+0300
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ak parti
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ak parti kızılcahamam kampı
kızılcahamam
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AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampının tarihi değişti

20:25 18.05.2024
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Daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan AK Parti'nin Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı bir hafta öne çekildi. Kamp, 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak.
AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.
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