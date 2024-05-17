https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/zelensky-secilememe-korkusuyla-secimleri-erteliyor-1083918583.html

‘Zelenskiy seçilememe korkusuyla seçimleri erteliyor’

‘Zelenskiy seçilememe korkusuyla seçimleri erteliyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenme sebebinin, Ukrayna halkının Vladimir Zelenskiy’e oy vermeme ve Rusya’yla barış görüşmelerini başlatma... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T10:13+0300

2024-05-17T10:13+0300

2024-05-17T10:31+0300

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ABD’li gazeteci John Daniel Davidson, Federalist sitesi için kaleme aldığı yazıda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, tüm Ukraynalılara oy kullanma fırsatı sağlanana kadar Ukrayna’da seçim yapılmayacağı yönündeki sözlerine dikkat çekti. Blinken'in bu sözlerinin, Rusya “Ukrayna’nın herhangi bir bölgesini kontrol ettiği” sürece barış müzakereleri başlasa bile seçim yapılmayacağı anlamına geldiğini kaydeden Davidson, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Gazeteci, çatışma öncesinde dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri olan Ukrayna’nın “demokrasi kalesine” olduğuna kimsenin inanmadığını kaydetti.Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2024 tarihinde, yeni seçilen devlet başkanının yemin ederek göreve başlama töreninin de mayıs ayında yapılması gerekiyordu. Ancak ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve genel seferberlik nedeniyle seçimler iptal edildi. “Seçimlerin zamanı değil” diyen Zelenskiy, bu konudaki tartışmalara nokta koyulması gerektiğini kaydetti. Ukrayna’da 2023’te yapılması gereken parlamento seçimleri de belirsiz bir süre için ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-yakinda-7-adet-patriot-hava-savunma-sistemi-alacak-1083911996.html

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ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy, batı, abd, antony blinken, rusya, devlet başkanlığı seçimleri