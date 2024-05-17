https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-yakinda-7-adet-patriot-hava-savunma-sistemi-alacak-1083911996.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev yakında 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev yakında 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in yakın zamanda ABD’den 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacağını belirtti. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T01:23+0300

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptıkları görüşmede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Patriot hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunu görüştüklerini ve Kiev'e yakında bu sistemlerden 7 adet teslim edileceğine dair söz aldığını söyledi.Times of Ukraine'ye konuşan Kuleba, "Mümkün olan en kısa sürede 7 adet Patriot sistemi alacağız. Bunlardan 2’sinin derhal Harkov'a konuşlandırılması gerekiyor” dedi.Basit karadan havaya füze sistemlerinin piyasadan rahatça alınabildiğini, ancak fiyatı yaklaşık 1 milyar dolar olan Patriot bataryaları almanın kolay olmadığını belirten Kuleba, “Bunun için teknolojinin sahipleri olarak ABD'nin yanı sıra bulunduğu ülkeden de izin almanız gerekiyor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abd-ukraynanin-harkov-bolgesine-patriot-hava-savunma-sistemleri-konuslandirabiliriz-1083848711.html

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abd, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, antony blinken, kiev, patriot, harkov