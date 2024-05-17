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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-yakinda-7-adet-patriot-hava-savunma-sistemi-alacak-1083911996.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev yakında 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev yakında 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in yakın zamanda ABD’den 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacağını belirtti. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T01:23+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptıkları görüşmede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Patriot hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunu görüştüklerini ve Kiev'e yakında bu sistemlerden 7 adet teslim edileceğine dair söz aldığını söyledi.Times of Ukraine'ye konuşan Kuleba, "Mümkün olan en kısa sürede 7 adet Patriot sistemi alacağız. Bunlardan 2’sinin derhal Harkov'a konuşlandırılması gerekiyor” dedi.Basit karadan havaya füze sistemlerinin piyasadan rahatça alınabildiğini, ancak fiyatı yaklaşık 1 milyar dolar olan Patriot bataryaları almanın kolay olmadığını belirten Kuleba, “Bunun için teknolojinin sahipleri olarak ABD'nin yanı sıra bulunduğu ülkeden de izin almanız gerekiyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abd-ukraynanin-harkov-bolgesine-patriot-hava-savunma-sistemleri-konuslandirabiliriz-1083848711.html
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abd, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, antony blinken, kiev, patriot, harkov
abd, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, antony blinken, kiev, patriot, harkov

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev yakında 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacak

01:23 17.05.2024
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev’in yakın zamanda ABD’den 7 adet Patriot hava savunma sistemi alacağını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptıkları görüşmede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Patriot hava savunma sistemi tedarik edilmesi konusunu görüştüklerini ve Kiev'e yakında bu sistemlerden 7 adet teslim edileceğine dair söz aldığını söyledi.
Times of Ukraine'ye konuşan Kuleba, "Mümkün olan en kısa sürede 7 adet Patriot sistemi alacağız. Bunlardan 2’sinin derhal Harkov'a konuşlandırılması gerekiyor” dedi.
Basit karadan havaya füze sistemlerinin piyasadan rahatça alınabildiğini, ancak fiyatı yaklaşık 1 milyar dolar olan Patriot bataryaları almanın kolay olmadığını belirten Kuleba, “Bunun için teknolojinin sahipleri olarak ABD'nin yanı sıra bulunduğu ülkeden de izin almanız gerekiyor" diye konuştu.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
Ukrayna krizi
ABD: Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırabiliriz
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