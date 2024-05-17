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Yalçın Bayer: İGDAŞ satılıyor, masada Hamidiye Su, Halk Ekmek, İSPARK da var
Yalçın Bayer: İGDAŞ satılıyor, masada Hamidiye Su, Halk Ekmek, İSPARK da var
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Gazeteci Yalçın Bayer, İBB'de meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesinin ardından İGDAŞ'ın satıldığını belirtti ve ekledi "Ancak yetmiyor masada Hamidiye Su, Halk... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Yalçın Bayer, İBB'de meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesinin ardından atılan adımları eleştirdi.Bayer, Hürriyet'teki yazısında İGDAŞ'ın satıldığının açıkladığını belirtti ve tepkisini şu şekilde dil getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ibb-meclisinde-iettnin-1-milyar-liralik-ic-borclanma-talebi-onaylandi-1083912375.html
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yalçın bayer, ibb, ekrem imamoğlu, igdaş, hamidiye, şişli hamidiye etfal eğitim ve araştırma hastanesi, hamidiye su
yalçın bayer, ibb, ekrem imamoğlu, igdaş, hamidiye, şişli hamidiye etfal eğitim ve araştırma hastanesi, hamidiye su

Yalçın Bayer: İGDAŞ satılıyor, masada Hamidiye Su, Halk Ekmek, İSPARK da var

11:34 17.05.2024
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İBB
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Gazeteci Yalçın Bayer, İBB'de meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesinin ardından İGDAŞ'ın satıldığını belirtti ve ekledi "Ancak yetmiyor masada Hamidiye Su, Halk Ekmek, İSPARK dosyaları da var" dedi.
Gazeteci Yalçın Bayer, İBB'de meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesinin ardından atılan adımları eleştirdi.
Bayer, Hürriyet'teki yazısında İGDAŞ'ın satıldığının açıkladığını belirtti ve tepkisini şu şekilde dil getirdi:
"Yıl 2024… İBB Meclis çoğunluğu CHP’ye geçti. CHP’nin ilk icraatını, İBB Mali İşler Daire Başkanı açıkladı: İGDAŞ!… İGDAŞ satılıyor, ancak yetmiyor masada Hamidiye Su, Halk Ekmek, İSPARK dosyaları da var. Halk CHP’ye oy verirken, “Altın yumurtlayan tavukları kesin” mi dedi? Yani böyle bir izin vermedi ki, nereden çıktı bunlar! Yüksek kârlılık oranı olan bu şirketler satıldığında, yüzlerce işçinin işten atılacağı, alan firmanın İGDAŞ hizmetlerine fahiş zam yapacağı açık değil mi? Bu zam kimin cebinden çıkacak? Ekrem İmamoğlu’na oy veren ya da vermeyen İstanbul halkının cebinden çıkmayacak mı? İSPARK otopark hizmetleri daha da kazık olmayacak mı? İstanbul halkı ucuza ekmeği nereden alacak, söyleyin. Halkçı belediyecilik örneği bu mudur? Topbaş döneminde İGDAŞ satışına karşı gelen CHP’li siyasetçiler şimdi ne diyecekler? Özgür Özel ne diyecek, itiraz edecek mi? Bize bu bilgileri veren siyasetçiler “Meclis üyesi olarak bize soran yok, yakında İSKİ-İETT satılırsa şaşırmayacağız” diyor. Lütfen sizlerin hiç hata yapma hem şansınız hem de hakkınız yok. Sakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani CHP’li Meclis üyeleri Kadir Topbaş’a sattırmamak için o gün direnirken, bugün ‘bayram’ mı yapacak! Çok ayıp… Bugün roller değişti… İBB Meclisi toplantısında AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun cevaplaması için Meclis başkanlığına bu satışlar ile ilgili soru önergesi verdi. AK Parti bu işin peşini bırakmayacak gibi görünüyor."
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı
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