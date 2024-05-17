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İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı
İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) 1 milyar liralık iç borçlanma talebi kabul edildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Mecliste, İETT'nin 2 milyar 300 milyon lira iç borçlanma talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 milyar liralık iç borçlanma uygun görüldü.Komisyonun görüşü doğrultusunda yapılan oylamada, iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi. İBB iştirak şirketleri için soru önergesiMecliste soru önergesi için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'nin, bir zamanlar gayrimenkul hisse satışlarına bile kategorik olarak karşı çıktığını söyledi.İBB Meclisinde geçen ay CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın konuşmasında, "Kamucu bir anlayışla belediyeyi yönetiyoruz, yöneteceğiz" ifadesini kullandığını hatırlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), iett işletmeleri genel müdürlüğü, borçlanma, iç borçlanma

İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı

02:37 17.05.2024 (güncellendi: 02:38 17.05.2024)
© AA / Mücahit TüretkenİBB Meclisi
İBB Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA / Mücahit Türetken
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) 1 milyar liralık iç borçlanma talebi kabul edildi.
İBB Meclisi mayıs ayı dördüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Mecliste, İETT'nin 2 milyar 300 milyon lira iç borçlanma talebi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 1 milyar liralık iç borçlanma uygun görüldü.
Komisyonun görüşü doğrultusunda yapılan oylamada, iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB iştirak şirketleri için soru önergesi

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'nin, bir zamanlar gayrimenkul hisse satışlarına bile kategorik olarak karşı çıktığını söyledi.
İBB Meclisinde geçen ay CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın konuşmasında, "Kamucu bir anlayışla belediyeyi yönetiyoruz, yöneteceğiz" ifadesini kullandığını hatırlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Bugün İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural Hanımefendi'nin bir açıklamasını gördük. Bu açıklamaya göre İBB'nin köklü kurumlarından ve iştiraklerinden olan İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek ve Hamidiye AŞ gibi şirketlerin 'finansal olarak satılabilir potansiyel varlıklar' olduğunu söylüyor. Bu kamuoyu açısından çok önemli bir bilgi. Bu bilginin teyidini, böyle bir planlama varsa Meclisimizin başkanlık makamı tarafından bilgilendirilmesini ve bu minvalde soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim."
Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.
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