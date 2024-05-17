İBB Meclisi'nde İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi onaylandı

"Bugün İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural Hanımefendi'nin bir açıklamasını gördük. Bu açıklamaya göre İBB'nin köklü kurumlarından ve iştiraklerinden olan İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek ve Hamidiye AŞ gibi şirketlerin 'finansal olarak satılabilir potansiyel varlıklar' olduğunu söylüyor. Bu kamuoyu açısından çok önemli bir bilgi. Bu bilginin teyidini, böyle bir planlama varsa Meclisimizin başkanlık makamı tarafından bilgilendirilmesini ve bu minvalde soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim."