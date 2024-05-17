https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusunun-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-102-iha-engellendi-1083916397.html

Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi

Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçleri ve Karadeniz filosunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın 102 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız botunu imha ettiği belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T09:10+0300

2024-05-17T09:10+0300

2024-05-17T09:08+0300

ukrayna krizi

iha

hava savunma

hava savunma sistemi

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belgorod

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece içinde, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Kırım’da 51, Krasnodar bölgesinde 44, Belgorod bölgesinde 6 ve Kursk bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.Karadeniz sularında da 6 adet insansız bot etkisiz hale getirildi.‘Novorosiysk şehrine İHA saldırısı püskürtüldü’Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz şehri Novorossiysk'e yönelik düzenlediği hava saldırısının başarısız olduğunu bildirdi.Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Hava savunma güçleri 10’dan fazla İHA’yı etkisiz hale getirdi” diye yazdı.İHA parçaları düşerken bazı yerlerde yangın çıktığını belirten Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Novorossiysk Belediye Başkanlığı da saldırıda birkaç sivil işletmenin hasar görmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-ordusu-iskender-fuzesiyle-ukraynada-yabanci-techizat-yiginagini-vurdu-1083915234.html

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