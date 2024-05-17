https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusunun-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-102-iha-engellendi-1083916397.html
Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi
Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçleri ve Karadeniz filosunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın 102 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız botunu imha ettiği belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:10+0300
2024-05-17T09:10+0300
2024-05-17T09:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece içinde, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Kırım’da 51, Krasnodar bölgesinde 44, Belgorod bölgesinde 6 ve Kursk bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.Karadeniz sularında da 6 adet insansız bot etkisiz hale getirildi.‘Novorosiysk şehrine İHA saldırısı püskürtüldü’Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz şehri Novorossiysk'e yönelik düzenlediği hava saldırısının başarısız olduğunu bildirdi.Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Hava savunma güçleri 10’dan fazla İHA’yı etkisiz hale getirdi” diye yazdı.İHA parçaları düşerken bazı yerlerde yangın çıktığını belirten Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Novorossiysk Belediye Başkanlığı da saldırıda birkaç sivil işletmenin hasar görmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-ordusu-iskender-fuzesiyle-ukraynada-yabanci-techizat-yiginagini-vurdu-1083915234.html
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iha, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, rusya, kırım, karadeniz, krasnodar, belgorod, kursk, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu
iha, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, rusya, kırım, karadeniz, krasnodar, belgorod, kursk, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu
Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi
Rus hava savunma güçleri ve Karadeniz filosunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın 102 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız botunu imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece içinde, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Kırım’da 51, Krasnodar bölgesinde 44, Belgorod bölgesinde 6 ve Kursk bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.
Karadeniz sularında da 6 adet insansız bot etkisiz hale getirildi.
‘Novorosiysk şehrine İHA saldırısı püskürtüldü’
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz şehri Novorossiysk'e yönelik düzenlediği hava saldırısının başarısız olduğunu bildirdi.
Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Hava savunma güçleri 10’dan fazla İHA’yı etkisiz hale getirdi” diye yazdı.
İHA parçaları düşerken bazı yerlerde yangın çıktığını belirten Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
Novorossiysk Belediye Başkanlığı da saldırıda birkaç sivil işletmenin hasar görmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.