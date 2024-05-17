Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Kamuda tasarruf uygulamaları: Memurlar ne diyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Antik Dünyanın Yedi Harikası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusunun-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-102-iha-engellendi-1083916397.html
Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi
Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçleri ve Karadeniz filosunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın 102 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız botunu imha ettiği belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:10+0300
2024-05-17T09:08+0300
ukrayna krizi
iha
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
rusya
kırım
karadeniz
krasnodar
belgorod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_0:122:2000:1247_1920x0_80_0_0_66e027da5de201d17127540f1bef9beb.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece içinde, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Kırım’da 51, Krasnodar bölgesinde 44, Belgorod bölgesinde 6 ve Kursk bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.Karadeniz sularında da 6 adet insansız bot etkisiz hale getirildi.‘Novorosiysk şehrine İHA saldırısı püskürtüldü’Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz şehri Novorossiysk'e yönelik düzenlediği hava saldırısının başarısız olduğunu bildirdi.Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Hava savunma güçleri 10’dan fazla İHA’yı etkisiz hale getirdi” diye yazdı.İHA parçaları düşerken bazı yerlerde yangın çıktığını belirten Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Novorossiysk Belediye Başkanlığı da saldırıda birkaç sivil işletmenin hasar görmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-ordusu-iskender-fuzesiyle-ukraynada-yabanci-techizat-yiginagini-vurdu-1083915234.html
ukrayna
rusya
karadeniz
krasnodar
belgorod
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078321542_87:0:1914:1370_1920x0_80_0_0_1092c5f8b811b62ca000c05afcf9dc6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iha, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, rusya, kırım, karadeniz, krasnodar, belgorod, kursk, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu
iha, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, rusya, kırım, karadeniz, krasnodar, belgorod, kursk, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu

Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı püskürtüldü: 102 İHA engellendi

09:10 17.05.2024
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Abone ol
Rus hava savunma güçleri ve Karadeniz filosunun geçtiğimiz gece Ukrayna’nın 102 insansız hava aracını (İHA) ve 6 insansız botunu imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece içinde, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Kırım’da 51, Krasnodar bölgesinde 44, Belgorod bölgesinde 6 ve Kursk bölgesinde 1 İHA’nın imha edildiği ifade edildi.
Karadeniz sularında da 6 adet insansız bot etkisiz hale getirildi.

‘Novorosiysk şehrine İHA saldırısı püskürtüldü’

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Kiev rejiminin Karadeniz şehri Novorossiysk'e yönelik düzenlediği hava saldırısının başarısız olduğunu bildirdi.
Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Hava savunma güçleri 10’dan fazla İHA’yı etkisiz hale getirdi” diye yazdı.
İHA parçaları düşerken bazı yerlerde yangın çıktığını belirten Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
Novorossiysk Belediye Başkanlığı da saldırıda birkaç sivil işletmenin hasar görmesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Rusya İskender operasyonel taktik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
Ukrayna krizi
Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu
07:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала