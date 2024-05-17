https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-ordusu-iskender-fuzesiyle-ukraynada-yabanci-techizat-yiginagini-vurdu-1083915234.html
Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu
Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, İskender balistik füzeyle Ukrayna ordusunun Batı yapımı askeri teçhizat yığınağını vurduğu belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T07:50+0300
2024-05-17T07:50+0300
2024-05-17T07:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
balistik füze
ukrayna ordusu
askeri teçhizat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079659761_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d78c9babe8b8ec981bb5e62256c31207.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad (Batı) Askeri Grubu’na bağlı ‘İskender’ taktik füze sistemi ekibi, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat yığınağına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, belirlenen hedef imha edildi.Yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500 kilometreye varıyor. Füzenin başlığı, düşmanın komuta merkezinden teçhizat konvoylarına ve hava savunma sistemlerine kadar neredeyse tüm hedefleri imha etme kabiliyetine sahip.İskender sistemleri balistik ve seyir füzelerini kullanabiliyor. Seyir füzeleri, hedefe yaklaşırken yalancı elektronik parazitler oluşturarak düşmanın hava savunması için neredeyse vurulamaz hedef haline geliyor. Seyir füzeleri, çok alçak irtifalarda uçarak karşılarına çıkan tüm engelleri etrafından dolaşarak geçebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukraynaya-ait-3-insansiz-bot-imha-edildi-1083906740.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079659761_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_dad02a0c8396a04be9330ec57408c6cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, balistik füze, ukrayna ordusu, askeri teçhizat
rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, balistik füze, ukrayna ordusu, askeri teçhizat
Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu
07:50 17.05.2024 (güncellendi: 07:51 17.05.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, İskender balistik füzeyle Ukrayna ordusunun Batı yapımı askeri teçhizat yığınağını vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad (Batı) Askeri Grubu’na bağlı ‘İskender’ taktik füze sistemi ekibi, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat yığınağına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, belirlenen hedef imha edildi.
Yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500 kilometreye varıyor. Füzenin başlığı, düşmanın komuta merkezinden teçhizat konvoylarına ve hava savunma sistemlerine kadar neredeyse tüm hedefleri imha etme kabiliyetine sahip.
İskender sistemleri balistik ve seyir füzelerini kullanabiliyor. Seyir füzeleri, hedefe yaklaşırken yalancı elektronik parazitler oluşturarak düşmanın hava savunması için neredeyse vurulamaz hedef haline geliyor. Seyir füzeleri, çok alçak irtifalarda uçarak karşılarına çıkan tüm engelleri etrafından dolaşarak geçebiliyor.