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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-ordusu-iskender-fuzesiyle-ukraynada-yabanci-techizat-yiginagini-vurdu-1083915234.html
Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu
Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, İskender balistik füzeyle Ukrayna ordusunun Batı yapımı askeri teçhizat yığınağını vurduğu belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T07:50+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad (Batı) Askeri Grubu’na bağlı ‘İskender’ taktik füze sistemi ekibi, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat yığınağına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, belirlenen hedef imha edildi.Yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500 kilometreye varıyor. Füzenin başlığı, düşmanın komuta merkezinden teçhizat konvoylarına ve hava savunma sistemlerine kadar neredeyse tüm hedefleri imha etme kabiliyetine sahip.İskender sistemleri balistik ve seyir füzelerini kullanabiliyor. Seyir füzeleri, hedefe yaklaşırken yalancı elektronik parazitler oluşturarak düşmanın hava savunması için neredeyse vurulamaz hedef haline geliyor. Seyir füzeleri, çok alçak irtifalarda uçarak karşılarına çıkan tüm engelleri etrafından dolaşarak geçebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukraynaya-ait-3-insansiz-bot-imha-edildi-1083906740.html
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rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, balistik füze, ukrayna ordusu, askeri teçhizat
rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, balistik füze, ukrayna ordusu, askeri teçhizat

Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu

07:50 17.05.2024 (güncellendi: 07:51 17.05.2024)
© Sputnik / Виталий НеварRusya İskender operasyonel taktik füze
Rusya İskender operasyonel taktik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Виталий Невар
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, İskender balistik füzeyle Ukrayna ordusunun Batı yapımı askeri teçhizat yığınağını vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad (Batı) Askeri Grubu’na bağlı ‘İskender’ taktik füze sistemi ekibi, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat yığınağına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, belirlenen hedef imha edildi.
Yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500 kilometreye varıyor. Füzenin başlığı, düşmanın komuta merkezinden teçhizat konvoylarına ve hava savunma sistemlerine kadar neredeyse tüm hedefleri imha etme kabiliyetine sahip.
İskender sistemleri balistik ve seyir füzelerini kullanabiliyor. Seyir füzeleri, hedefe yaklaşırken yalancı elektronik parazitler oluşturarak düşmanın hava savunması için neredeyse vurulamaz hedef haline geliyor. Seyir füzeleri, çok alçak irtifalarda uçarak karşılarına çıkan tüm engelleri etrafından dolaşarak geçebiliyor.
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