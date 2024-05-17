https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-ordusu-iskender-fuzesiyle-ukraynada-yabanci-techizat-yiginagini-vurdu-1083915234.html

Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu

Rusya ordusu İskender füzesiyle Ukrayna’da yabancı teçhizat yığınağını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, İskender balistik füzeyle Ukrayna ordusunun Batı yapımı askeri teçhizat yığınağını vurduğu belirtildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T07:50+0300

2024-05-17T07:50+0300

2024-05-17T07:51+0300

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ukrayna

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rus ordusu

balistik füze

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askeri teçhizat

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Zapad (Batı) Askeri Grubu’na bağlı ‘İskender’ taktik füze sistemi ekibi, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna ordusunun yabancı teçhizat yığınağına saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.İstihbarat birimlerinden alınan bilgiye göre, belirlenen hedef imha edildi.Yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500 kilometreye varıyor. Füzenin başlığı, düşmanın komuta merkezinden teçhizat konvoylarına ve hava savunma sistemlerine kadar neredeyse tüm hedefleri imha etme kabiliyetine sahip.İskender sistemleri balistik ve seyir füzelerini kullanabiliyor. Seyir füzeleri, hedefe yaklaşırken yalancı elektronik parazitler oluşturarak düşmanın hava savunması için neredeyse vurulamaz hedef haline geliyor. Seyir füzeleri, çok alçak irtifalarda uçarak karşılarına çıkan tüm engelleri etrafından dolaşarak geçebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukraynaya-ait-3-insansiz-bot-imha-edildi-1083906740.html

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rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, balistik füze, ukrayna ordusu, askeri teçhizat