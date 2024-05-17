https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/stpetersburgdaki-bir-askeri-akademide-patlama-meydana-geldi-1083944415.html
St.Petersburg'daki bir askeri akademide patlama meydana geldi
St.Petersburg'daki bir askeri akademide patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın St.Petersburg kentindeki Budyonniy Askeri İletişim Akademisi'nde patlama meydana geldiği bildirildi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T21:43+0300
2024-05-17T21:43+0300
2024-05-17T21:42+0300
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Leningrad Askeri Bölgesi, St. Petersburg'daki Budyonniy Askeri İletişim Akademisi'nde meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığını duyurdu.Leningrad Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Budyonniy Askeriİletişim Akademisi'ne ait tesislerde bulunan Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan kalma mühimmatın kaza sonucu patladığı ve 7 askerin yaralandığı, yaralandığı belirtildi.Yaralı askerlerin Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.Budyonniy Askeri İletişim Akademisi'nde yaşanan olayın Savunma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında meydana geldiği ve terörist nitelikte olmadığı vurgulandı. Leningrad Askeri Bölgesi uzmanlarının, olayın nedenleri ve koşullarını belirlemek için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ukrayna-ordusu-belgorodda-sivil-araca-saldirdi-arac-icindeki-kadin-ve-cocugu-oldu-1083920393.html
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rusya, st. petersburg, patlama, sputnik, askeri akademi, kaynak
rusya, st. petersburg, patlama, sputnik, askeri akademi, kaynak
St.Petersburg'daki bir askeri akademide patlama meydana geldi
Rusya’nın St.Petersburg kentindeki Budyonniy Askeri İletişim Akademisi'nde patlama meydana geldiği bildirildi.
Leningrad Askeri Bölgesi, St. Petersburg'daki Budyonniy Askeri İletişim Akademisi'nde meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığını duyurdu.
Leningrad Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada St. Petersburg'daki Budyonniy Askeriİletişim Akademisi'ne ait tesislerde bulunan Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndan kalma mühimmatın kaza sonucu patladığı ve 7 askerin yaralandığı, yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerlerin Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Budyonniy Askeri İletişim Akademisi'nde yaşanan olayın Savunma Bakanlığı'nın sorumluluk alanında meydana geldiği ve terörist nitelikte olmadığı vurgulandı.
Leningrad Askeri Bölgesi uzmanlarının, olayın nedenleri ve koşullarını belirlemek için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.