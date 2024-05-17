https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/stadyum-degil-mezarlik-tribun-koltuklari-kullanildi-1083920205.html

Stadyum değil mezarlık: Tribün koltukları kullanıldı

Stadyum değil mezarlık: Tribün koltukları kullanıldı

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Pınarlı mahallesinde bulunan mezarlıkta sakinlerin rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi için çoğunlukla bordo ve mavi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T10:45+0300

2024-05-17T10:45+0300

2024-05-17T10:45+0300

yaşam

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mezarlık işleri müdürlüğü

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tribün

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Trabzon'daki mezarlık Türkiye'de ilk olabilecek özelliği ile dikkat çekiyor. Pınarlı mahallesi halkı tarafından mezarlıklara gelen vatandaşların rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi için ilginç bir yola başvuruldu. Mezarlığın üst kısmına dökülen betonun üzerine stadyumlarda ve kapalı spor salonlarında görmeye alışık olduğumuz tribün koltukları yerleştirildi. İnternet üzerinden satın alınan tribün koltuklarının çoğunluğunun bordo ve mavi olması sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde vatandaşların çoğunluğu mezarlığa ‘tribün' benzetmesi yaparken, mahalle halkı eksik kalan koltuklar için Trabzonspor Kulübü'nden yardım istedi.Trabzonspor başkanından mezarlığa tribün koltuğu talep ettiPınarlı Mahalle Muhtarı Davut İşçi, yaptıkları hizmete sosyal medyada yapılan yorumlarda yer alan ‘tribün' benzetmesine karşı olduklarını belirterek “Cenaze merasimlerinde ve mezarlıklara bayram ziyaretlerinde gelen vatandaşların rahat oturabilmesi için böyle bir güzellik yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızın vesile ile oldu. Güzel olduğuna inanıyorum. Koltukların teminini vatandaşlarımızın yardımıyla internet üzerinden özellikle İstanbul'dan gönderilen koltukları buraya yerleştirmeye çalıştık. Trabzonspor bizim gönlümüzde. Bu konuda Trabzonspor'dan da beklentimiz var. Eksik koltuklarımız var. Onlarında tamamlanması için yardım talep ediyoruz. İnşallah başkanımızın duyarlı olacağına inanıyorum. Sosyal medyada 'tribün' denildi ama ona karşıyız. Kesinlikle tribün diye bir şey yok. Vatandaşların rahat bir şekilde oturabilmesi için biz bunları yaptık” dedi.“Buraya gelenlerin dualarını ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumaları için düşündük”Pınarlı Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Kum ise vatandaşların rahat bir şekilde duaları okuyabilmesi için koltukları düşündüklerini dile getirerek “Bu fikir muhtarımız, köy ihtiyar heyeti ve vatandaşlarımız ile düşündüğümüz bir şey. Burada vatandaşlarımızın mezar ziyaretine geldiği zaman daha güzel bir şekilde oturarak hem defin esnasında olsun hem de bayram günleri olsun mezarlarını ziyaret ettiklerinde oturup duaları etmeleri için düşündüğümüz bir uygulama oldu. Güzel de oldu. Tabi renkler Trabzonspor olunca o da ilgi çekti. Bu hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim sadece tek bir amacımız var. Buraya gelenlerin dualarını ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumaları için düşündük. Tribün diye bir algı oluşturmanın herhangi anlamı yok. Trabzonspor'dan küçük bir beklentimiz var. İnşallah o talebimizde karşılık bulur. Yaklaşık 30 adet koltuğa ihtiyacımız var. Onlarda bordo ve mavi olursa çok daha güzel olur. Tamamlamış oluruz. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık. İnşallah vatandaşlarda bu hizmeti en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Hem maddi hem de manevi destekleri olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/pfdkdan-6-super-lig-kulubune-para-ve-kismi-tribun-kapatma-cezasi-1083159147.html

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