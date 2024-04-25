https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/pfdkdan-6-super-lig-kulubune-para-ve-kismi-tribun-kapatma-cezasi-1083159147.html
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para ve kısmi tribün kapatma cezası
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para ve kısmi tribün kapatma cezası
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Süper Lig takımına para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi. Ceza alan... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T18:06+0300
2024-04-25T18:06+0300
2024-04-25T18:07+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Beşiktaş'a saha olayları gerekçesiyle 112, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira, MKE Ankaragücü'ne de taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 320 bin olmak üzere toplamda 432 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.Kurul, Mondihome Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112, Trabzonspor'a da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 440 bin lira para cezası uyguladı.Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK'ye ise kısmi tribün kapatma cezası verildi.Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78 bin lira para cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne para ve kısmi tribün kapatma cezası
18:06 25.04.2024 (güncellendi: 18:07 25.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 6 Süper Lig takımına para ve kısmi tribün kapatma cezası verdi. Ceza alan takımlarsa Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK olarak açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Beşiktaş'a saha olayları gerekçesiyle 112, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira, MKE Ankaragücü'ne de taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de 320 bin olmak üzere toplamda 432 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kurul, Mondihome Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112, Trabzonspor'a da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 440 bin lira para cezası uyguladı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK'ye ise kısmi tribün kapatma cezası verildi.
Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78 bin lira para cezası kesildi.