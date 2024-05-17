https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sputnik-muhabirinin-gozuyle-kazan-ekonomi-forumu-1083936846.html

Sputnik muhabirinin gözüyle Kazan Ekonomi Forumu

Sputnik muhabirinin gözüyle Kazan Ekonomi Forumu

Sputnik Türkiye

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T18:25+0300

2024-05-17T18:25+0300

2024-05-17T18:25+0300

multimedya

rusya

kazan

tataristan

'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu

kazanforum

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Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin temsilcilerinin buluştuğu forumda, Rus ve yabancı uzmanların da katılımıyla 120’den fazla toplantı yapılacak.14 Mayıs'ta başlayan Forum, 19 Mayıs tarihinde sona erecek.Sputnik Türkiye muhabiri, KazanForum'dan görüntüleri topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/kazanforumda-rusya-ve-ortadogu-arasindaki-ticaretin-gelisimi-ele-alindi-1083929887.html

rusya

kazan

tataristan

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rusya, kazan, tataristan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, kazanforum