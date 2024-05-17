Sputnik muhabirinin gözüyle Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör
Abone ol
Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen Geleneksel 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu devam ediyor.
Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin temsilcilerinin buluştuğu forumda, Rus ve yabancı uzmanların da katılımıyla 120’den fazla toplantı yapılacak.
14 Mayıs'ta başlayan Forum, 19 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sputnik Türkiye muhabiri, KazanForum'dan görüntüleri topladı.
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
1/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
2/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
3/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
4/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
5/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
© Sputnik / Emre Güngör15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
6/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
1/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
2/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
3/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
4/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
5/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu
6/6
© Sputnik / Emre Güngör
15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu