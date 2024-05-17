https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/sosyal-medya-fenomenine-cinsel-terapi-cezasi-boyle-bir-unvan-yokmus-1083926515.html
Sosyal medya fenomenine cinsel terapi cezası: 'Böyle bir ünvan yokmuş'
Sosyal medya fenomenine cinsel terapi cezası: 'Böyle bir ünvan yokmuş'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformlarında kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a ceza verildi. Fenomene Reklam Kurulu tarafından sağlık alanında faaliyet... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T13:12+0300
2024-05-17T13:12+0300
2024-05-17T13:12+0300
yaşam
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
vajina
erken boşalma
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083926079_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_8f96acaa5ce2741ae7451a4e32cd5be8.jpg
Sosyal medyada platformlarında "Psikolog Buse Aydın" ismiyle bilinen ve kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a ceza verildi.Canlı yayın ve paylaşımlarında cinsel sorunlara ilişkin sorulara yanıtlar veren ve zaman zaman verdiği sansasyonel cevaplarla gündem olan Buse Aydın'a Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL ceza kesildi.Cezanın gerekçesi ise Buse Aydın'ın sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtması oldu.'Vajinismus, erken boşalma konusunda konuşmamam gerekiyormuş'Hakkında verilen ceza sonrası Buse Aydın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sosyal-medyada-8-yasindaki-kizina-mustehcen-kelimeler-kullanan-kadin-canli-yayinda--gozaltina-1083908627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083926079_103:0:604:376_1920x0_80_0_0_5e39c4ec783dd58a9024652a0d12f858.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, vajina, erken boşalma, ceza
sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, vajina, erken boşalma, ceza
Sosyal medya fenomenine cinsel terapi cezası: 'Böyle bir ünvan yokmuş'
Sosyal medya platformlarında kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a ceza verildi. Fenomene Reklam Kurulu tarafından sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmadığı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezası kesildi.
Sosyal medyada platformlarında "Psikolog Buse Aydın" ismiyle bilinen ve kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtan Buse Aydın'a ceza verildi.
Canlı yayın ve paylaşımlarında cinsel sorunlara ilişkin sorulara yanıtlar veren ve zaman zaman verdiği sansasyonel cevaplarla gündem olan Buse Aydın'a Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL ceza kesildi.
Cezanın gerekçesi ise Buse Aydın'ın sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini "cinsel terapist" olarak tanıtması oldu.
'Vajinismus, erken boşalma konusunda konuşmamam gerekiyormuş'
Hakkında verilen ceza sonrası Buse Aydın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu. İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik"