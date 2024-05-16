https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sosyal-medyada-8-yasindaki-kizina-mustehcen-kelimeler-kullanan-kadin-canli-yayinda--gozaltina-1083908627.html
Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı
Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gelen şikayetler üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T23:14+0300
2024-05-16T23:14+0300
2024-05-16T23:14+0300
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kayseri
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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G. sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/samsunda-sosyal-medyadan-mustehcen-icerik-paylasan-5-zanli-gozaltina-alindi-1083862605.html
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kayseri, canlı yayın, tiktok, kadın, müstehcenlik
kayseri, canlı yayın, tiktok, kadın, müstehcenlik
Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı
Kayseri'de canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gelen şikayetler üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki S.G. sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.
Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı.
Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı.