https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukraynaya-ait-3-insansiz-bot-imha-edildi-1083906740.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 insansız bot imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 insansız bot imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasına ait savaş uçaklarının Karadeniz'de Kırım yönüne ilerleyen Ukrayna Deniz Kuvvetleri’neait 3 insansız botu imha ettiğini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T21:01+0300

2024-05-16T21:01+0300

2024-05-16T21:01+0300

ukrayna krizi

rus donanması

karadeniz

kırım

ukrayna deniz kuvvetleri

bot

savaş uçağı

rusya savunma bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Donanmasına ait savaş uçaklarının Karadeniz'in batı kesiminde Ukrayna’ya ait 3 insansız botu imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “16 Mayıs'ta Moskova saatiyle 19.30 sularında, Karadeniz'in batı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait 3 insansız bot tespit edildi. Botlar, Rus Donanmasına ait savaş uçakları tarafından standart silahlarla imha edildi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/karadenizde-sicak-saatler-ukraynanin-denizdeki-hamlesine-karsi-rus-savas-ucaklari-havalandi-1083897821.html

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rus donanması, karadeniz, kırım, ukrayna deniz kuvvetleri, bot, savaş uçağı, rusya savunma bakanlığı