https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-ukraynaya-ait-3-insansiz-bot-imha-edildi-1083906740.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 insansız bot imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasına ait savaş uçaklarının Karadeniz'de Kırım yönüne ilerleyen Ukrayna Deniz Kuvvetleri’neait 3 insansız botu imha ettiğini... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T21:01+0300
2024-05-16T21:01+0300
2024-05-16T21:01+0300
ukrayna krizi
rus donanması
karadeniz
kırım
ukrayna deniz kuvvetleri
bot
savaş uçağı
rusya savunma bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Donanmasına ait savaş uçaklarının Karadeniz'in batı kesiminde Ukrayna’ya ait 3 insansız botu imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “16 Mayıs'ta Moskova saatiyle 19.30 sularında, Karadeniz'in batı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait 3 insansız bot tespit edildi. Botlar, Rus Donanmasına ait savaş uçakları tarafından standart silahlarla imha edildi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/karadenizde-sicak-saatler-ukraynanin-denizdeki-hamlesine-karsi-rus-savas-ucaklari-havalandi-1083897821.html
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rus donanması, karadeniz, kırım, ukrayna deniz kuvvetleri, bot, savaş uçağı, rusya savunma bakanlığı
rus donanması, karadeniz, kırım, ukrayna deniz kuvvetleri, bot, savaş uçağı, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 3 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasına ait savaş uçaklarının Karadeniz'de Kırım yönüne ilerleyen Ukrayna Deniz Kuvvetleri’neait 3 insansız botu imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Donanmasına ait savaş uçaklarının Karadeniz'in batı kesiminde Ukrayna’ya ait 3 insansız botu imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “16 Mayıs'ta Moskova saatiyle 19.30 sularında, Karadeniz'in batı kesiminde Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen Ukrayna Donanması'na ait 3 insansız bot tespit edildi. Botlar, Rus Donanmasına ait savaş uçakları tarafından standart silahlarla imha edildi” ifadelerine yer verildi.