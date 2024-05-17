https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-basbakan-yardimcisi-husnullin-rusyanin-iit-ulkeleriyle-ticaret-hacmi-2023te-yuzde-30-artti-1083943988.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Rusya'nın İİT ülkeleriyle ticaret hacmi 2023'te yüzde 30 arttı

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Rusya'nın İİT ülkeleriyle ticaret hacmi 2023'te yüzde 30 arttı

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2023'te yüzde 30 arttığını belirtti. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T21:02+0300

2024-05-17T21:02+0300

2024-05-17T21:02+0300

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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, 'Rusya - İslam Dünyası: KazanForum 2024’ uluslararası ekonomik forumunun genel kurul toplantısında, Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle ticaret hacminin 2023 yılında yüzde 30 arttığını söyledi.Husnullin, “Bu etkinlik sayesinde Müslüman ülkelerden meslektaşlarımızla daha da yakınlaştık. Ticaret hacmimiz artıyor. Geçtiğimiz yıl İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ticaret hacmimizin yüzde 30 arttığını belirtmek istiyorum” dedi.Rus Bakan, Rusya ile İİT ülkeleri arasında turist akışının yanı sıra ürün ihracat ve ithalat hacimlerinde önemli artış kaydedildiğini vurguladı.Husnullin, bu yıl KazanForum’a 20 binden fazla kişinin katıldığını, bu rakamın geçen yıla göre daha fazla olduğunu, forumda 85 ülke ve Rusya Federasyonu'nun 84 bölgesinin temsil edildiğinibelirterek, “Bugün kendigeniş programlarıyla yatırımcı arayışında olan yeni bölgelerimiz de temsil ediliyor. 120'den fazla anlaşma imzaladık ve bunlar çok somut anlaşmalar” ifadelerini kullandı.Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 14-19 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenleniyor. Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olan KazanForum, Rusya Devlet Başkanının kararıyla 2023 yılında federal statüye kavuştu. Organizasyon komitesine Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin başkanlık ediyor.

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kazanforum, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin, islam işbirliği teşkilatı (iit), ticaret hacmi, rusya, tataristan, kazan