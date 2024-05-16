https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyayi-yilin-ilk-ceyreginde-musluman-ulkelerden-13-milyon-turist-ziyaret-etti-1083907316.html

Rusya'yı yılın ilk çeyreğinde müslüman ülkelerden 1.3 milyon turist ziyaret etti

Rusya'yı yılın ilk çeyreğinde müslüman ülkelerden 1.3 milyon turist ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Uluslararası Turizm Geliştirme Merkezi Direktörü Yulia Maksutova, yılın ilk çeyreğinde Rusya’yı ziyaret eden toplam turist akışının yüzde 62'sini müslüman... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T21:45+0300

2024-05-16T21:45+0300

2024-05-16T21:45+0300

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forum

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Rusya’da gerçekleşen KazanForum 2024’te Sputnik’e konuşan Uluslararası Turizm Geliştirme Merkezi Direktörü Yulia Maksutova, 2024 yılının ilk çeyreğinde müslüman ülkelerden Rusya'yı yaklaşık 1.3 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini, bunun Rusya Federasyonu'na gelen toplam turist akışının yüzde 62'sini oluşturduğunu söyledi.Maksutova, “2024 yılının ilk çeyreğinde ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’a katılan 84 ülkeden 1.64 milyondan fazla yabancı turist Rusya'yı ziyaret etti. Aynı zamanda, vatandaşlarının çoğunluğunun müslüman olduğu veya devlet dininin İslam olduğu 43 katılımcı ülke, Rusya'ya 1.3 milyon yabancı turist akışı sağladı; bu, Rusya'yı ziyaret eden toplam yabancı turist sayısının yüzde 62'sine tekabül ediyor” dedi.Maksutova, Rusya'ya en fazla yabancı turist akışının Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır'dan olduğunu belirterek, “İslam dünyasının turizm pazarı çok büyük bir potansiyele sahip. 2028'de Müslüman turistlerin 230 milyon uluslararası seyahat yapacağı tahmin ediliyor ve bu turistlerin toplamda yaklaşık 225 milyar dolar harcaması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putinden-kazanforum-katilimcilarina-mesaj-musluman-ulkelerle-isbirligini-genisletmek-istiyoruz-1083889680.html

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