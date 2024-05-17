https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlara-ait-3-ussu-vurdu-1083910259.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus ve Deyrizor vilayetlerinin ulaşılması zor bölgelerindeki militanlara ait 3 üssü... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T00:40+0300
2024-05-17T00:40+0300
2024-05-17T00:40+0300
dünya
rus hava-uzay kuvvetleri
suriye
humus
deyrizor
yuriy popov
militan
hava saldırısı
üs
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus ve Deyrizor vilayetlerinin ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağları ve Deyrizor vilayetindeki El Bişri'deki ulaşılması zor bölgelere yerleşen militanlara ait 3 üssü imha etti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/suriye-ordusu-uc-bolgede-teroristlere-ait-zirhli-araclari-imha-etti-1083247087.html
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rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, humus, deyrizor, yuriy popov, militan, hava saldırısı, üs
rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, humus, deyrizor, yuriy popov, militan, hava saldırısı, üs
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanlara ait 3 üssü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin Humus ve Deyrizor vilayetlerinin ulaşılması zor bölgelerindeki militanlara ait 3 üssü vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov yaptığı açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'nin El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus ve Deyrizor vilayetlerinin ulaşılması zor bölgelerine yerleşen militanlara ait 3 üssü vurduğunu belirtti.
Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, El-Tanf bölgesinden ayrılarak Humus vilayetindeki El-Amur sıradağları ve Deyrizor vilayetindeki El Bişri'deki ulaşılması zor bölgelere yerleşen militanlara ait 3 üssü imha etti" dedi.