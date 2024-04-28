https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/suriye-ordusu-uc-bolgede-teroristlere-ait-zirhli-araclari-imha-etti-1083247087.html
Suriye ordusu üç bölgede teröristlere ait zırhlı araçları imha etti
Suriye ordusu üç bölgede teröristlere ait zırhlı araçları imha etti
Sputnik Türkiye
Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet güçlerinin Halep, İdlib ve Lazkiye’nin banliyölerinde teröristlerin kullandıkları zırhlı araçlara saldırı düzenlediğini... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T19:25+0300
2024-04-28T19:25+0300
2024-04-28T19:25+0300
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Suriye Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Suriye ordu birliklerinin Halep, İdlib ve Lazkiye’nin banliyölerinde teröristlerin kullandıkları zırhlı araçlara düzenlediği saldırı sonucu tüm araçların imha edildiği ifade edildi.Açıklamada, “Devam eden terör saldırılarına karşı koyma görevleri kapsamında Halep ve İdlib’in kırsal banliyölerinde faaliyet gösteren Suriye Ordusu birlikleri, dost Rus güçleriyle işbirliği halinde ve insansız hava araçları kullanarak terör örgütlerine ait bazı araç ve zırhlı araçları vurarak tamamen imha etti, içlerindeki teröristler ise öldü ya da yaralandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre ayrıca ‘Lazkiye banliyösünde görev yapan ordu birliği, teröristlerin bölgedeki köy ve kasabalara saldırmaya çalıştığı birkaç insansız hava aracını (İHA) vurarak imha etti’.Suriye ordusunun ülkenin büyük bir bölümünü kurtarmasının ardından bazı dağınık terörist grupları, Suriye’nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki çöl bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Terör yanlıları periyodik olarak otoyollardaki sivil ve askeri araçlara baskınlar düzenleyerek uzaktaki köylerin sakinlerine korku salıyor. Suriye ordusu, geriye kalan militan gruplarını ortadan kaldırmak için nokta operasyonlarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/suriye-lideri-esad-ukraynadaki-operasyon-tarihin-gidisatini-duzeltecek-1083003198.html
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suriye, suriye ordusu, rus, halep, idlib, lazkiye, terörist
suriye, suriye ordusu, rus, halep, idlib, lazkiye, terörist
Suriye ordusu üç bölgede teröristlere ait zırhlı araçları imha etti
Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet güçlerinin Halep, İdlib ve Lazkiye’nin banliyölerinde teröristlerin kullandıkları zırhlı araçlara saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu tüm araçların imha edildiğini duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Suriye ordu birliklerinin Halep, İdlib ve Lazkiye’nin banliyölerinde teröristlerin kullandıkları zırhlı araçlara düzenlediği saldırı sonucu tüm araçların imha edildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Devam eden terör saldırılarına karşı koyma görevleri kapsamında Halep ve İdlib’in kırsal banliyölerinde faaliyet gösteren Suriye Ordusu birlikleri, dost Rus güçleriyle işbirliği halinde ve insansız hava araçları kullanarak terör örgütlerine ait bazı araç ve zırhlı araçları vurarak tamamen imha etti, içlerindeki teröristler ise öldü ya da yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre ayrıca ‘Lazkiye banliyösünde görev yapan ordu birliği, teröristlerin bölgedeki köy ve kasabalara saldırmaya çalıştığı birkaç insansız hava aracını (İHA) vurarak imha etti’.
Suriye ordusunun ülkenin büyük bir bölümünü kurtarmasının ardından bazı dağınık terörist grupları, Suriye’nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki çöl bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Terör yanlıları periyodik olarak otoyollardaki sivil ve askeri araçlara baskınlar düzenleyerek uzaktaki köylerin sakinlerine korku salıyor. Suriye ordusu, geriye kalan militan gruplarını ortadan kaldırmak için nokta operasyonlarına devam ediyor.