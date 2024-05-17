Rusya: Bir haftada Harkov'daki 12 yerleşim birimi ele geçirildi
15:38 17.05.2024 (güncellendi: 15:52 17.05.2024)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bulunan 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatta son bir hafta içinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Haftalık brifinge göre Harkov Bölgesi'ndeki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele alan Rus ordusu, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve insansız hücumbot depoları da dahil çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla toplam 28 grup taarruzu gerçekleştirdi.
Ukrayna ordusu toplam 9 bin 565 askerini kaybederken 5 Alman yapımı Leopard, 1 ABD yapımı Abrams tankı, 6 MiG-29 savaş uçağı ile 1 Su-27 savaş uçağı imha edildi.
Sadece son 24 saat içinde 25 insansız hücumbotun saldırı girişimi engellendi.
Haftalık brifinge göre Harkov Bölgesi'ndeki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele alan Rus ordusu, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve insansız hücumbot depoları da dahil çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla toplam 28 grup taarruzu gerçekleştirdi.
Ukrayna ordusu toplam 9 bin 565 askerini kaybederken 5 Alman yapımı Leopard, 1 ABD yapımı Abrams tankı, 6 MiG-29 savaş uçağı ile 1 Su-27 savaş uçağı imha edildi.
Sadece son 24 saat içinde 25 insansız hücumbotun saldırı girişimi engellendi.
Son bir hafta 63 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.