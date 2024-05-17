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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-bir-haftada-harkovdaki-12-yerlesim-birimi-ele-gecirildi-1083932814.html
Rusya: Bir haftada Harkov'daki 12 yerleşim birimi ele geçirildi
Rusya: Bir haftada Harkov'daki 12 yerleşim birimi ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bulunan 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:38+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatta son bir hafta içinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.Haftalık brifinge göre Harkov Bölgesi'ndeki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele alan Rus ordusu, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve insansız hücumbot depoları da dahil çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla toplam 28 grup taarruzu gerçekleştirdi.Ukrayna ordusu toplam 9 bin 565 askerini kaybederken 5 Alman yapımı Leopard, 1 ABD yapımı Abrams tankı, 6 MiG-29 savaş uçağı ile 1 Su-27 savaş uçağı imha edildi.Sadece son 24 saat içinde 25 insansız hücumbotun saldırı girişimi engellendi.Son bir hafta 63 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, harkov, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, harkov, ukrayna

Rusya: Bir haftada Harkov'daki 12 yerleşim birimi ele geçirildi

15:38 17.05.2024 (güncellendi: 15:52 17.05.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya - Donbass Operasyonu - Harkov
Rusya - Donbass Operasyonu - Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bulunan 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatta son bir hafta içinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Haftalık brifinge göre Harkov Bölgesi'ndeki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele alan Rus ordusu, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve insansız hücumbot depoları da dahil çeşitli askeri tesislere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla toplam 28 grup taarruzu gerçekleştirdi.

Ukrayna ordusu toplam 9 bin 565 askerini kaybederken 5 Alman yapımı Leopard, 1 ABD yapımı Abrams tankı, 6 MiG-29 savaş uçağı ile 1 Su-27 savaş uçağı imha edildi.

Sadece son 24 saat içinde 25 insansız hücumbotun saldırı girişimi engellendi.
Son bir hafta 63 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
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