https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/real-madride-arda-guler-icin-45-milyon-euro-teklif-gece-yarisi-duyuruldu-1083918361.html

Real Madrid'e Arda Güler için 45 milyon euro teklif: Gece yarısı duyuruldu

Real Madrid'e Arda Güler için 45 milyon euro teklif: Gece yarısı duyuruldu

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için Premier Lig devinin harekete geçtiği öğrenildi. Florentino Perez ve ekibinin Arda Güler için gelen 45 milyon euroluk... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T10:14+0300

2024-05-17T10:14+0300

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spor

arda güler

real madrid

arsenal

carlo ancelotti

transfer

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Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in 19 yaşındaki yeteneği Arda Güler, bulduğu sürelerde gösterdiği performansla yeniden transferde gözde haline geldi. Real Madrid taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler'e İngiltere'den talip çıktığı aktarıldı.İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Premier Lig devlerinden Arsenal, Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçti. Ada temsilcisinin Arda Güler için Real Madrid'e transfer teklifini sunduğu belirtildi.Arsenal'ın 19 yaşındaki on numara için Real Madrid'e 45 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Florentino Perez ve ekibinin Arda Güler için gelen 45 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmediği aktarıldı.İspanyol devinin Arda Güler'in gösterdiği performansa hayran kaldığı ve genç yıldıza çok güvenildiği vurgulandı. Real Madrid'in 19 yaşındaki on numarayı takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve gelecek sezon takımda tutma kararı aldığı belirtildi.

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