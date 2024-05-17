https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-siyle-yaptiklari-kravatsiz-gorusmenin-detaylarini-acikladi-1083919166.html

Putin, Şi'yle yaptıkları 'kravatsız görüşmenin' detaylarını açıkladı

Putin, Şi'yle yaptıkları 'kravatsız görüşmenin' detaylarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'le dün akşam yaptıkları 'kravatsız görüşmede' gündem maddelerinden birinin ikili işbirliğinin... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T10:14+0300

2024-05-17T10:14+0300

2024-05-17T10:14+0300

dünya

rusya

vladimir putin

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

moskova

pekin

harbin

vladivostok

doğu ekonomi forumu

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Rusya lideri Putin, Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarının ardından bu ülkeye ziyaretinin ikinci gününde Harbin kentindeki 8. Rusya-Çin EXPO Fuarı'nın açılışına katıldı.Açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin Devlet Başkanı Şi'yle dün akşam Pekin'deki Zhongnanhai devlet başkanlığı konutunda gerçekleştirdikleri gayriresmi görüşmeye değinen Putin, "Bu kadar yakın ve çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik perspektifler, dün akşam Çin lideriyle yaptığımız görüşmelerde ayrıntılı olarak istişare edildi" dedi.Putin, bugün Rusya bölgelerinin büyük çoğunluğunun Çin ile bağlarını sürdürdüğünü ve ikili sağlam ortaklığın ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini söyleyerek bunun her iki ülkenin enerji güvenliğini emin bir şekilde sağladığını belirtti."Rusya, Çin ekonomisine, Çin'deki işletmelere, şehirlere ve kasabalara çevre dostu, uygun fiyatlı enerji, ışık ve ısıyı kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sağlamaya hazır ve muktedir" diye devam eden Putin, öncelikli kalkınma alanları da dahil Rusya-Çin işbirliğini görüşmek üzere Çinli ortakları Eylül 2024'te Vladivostok kentinde yapılacak Doğu Ekonomi Forumu'na katılmaya davet etti.'Ukrayna meselesini baş başa detaylı olarak ele aldılar'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ve Şi'nin dün akşamki gayriresmi görüşmede Ukrayna meselesini baş başa detaylı bir şekilde konuştuklarını açıkladı.Uşakov, liderlerin gayriresmi görüşmede Ukrayna meselesini ne kadar detaylı ele aldıklarının sorulması üzerine "Çok etraflı bir şekilde, bu dar kapsamlı görüşme değil, Çin Devlet Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı'yla sohbet ettiği baş başa görüşmede gerçekleşti" bilgisini paylaştı.Putin, Sovyet askerler anıtına çelenk bıraktıRusya lideri Putin, Harbin kentindeki temasları sırasında, Kuzeydoğu Çin'in özgürlüğüne kavuşturulduğu muharebelerde can veren Sovyet askerler için dikilen anıta çelenk bıraktı.Kızıl Ordu askerlerine adanan anıt, Harbin'in merkezinde, Hongbo Meydanı'nda (eski adıyla Katedral Meydanı) yer alıyor. 7 Kasım 1945'te Sovyet Ordusu'nun emriyle Japon militarizmine karşı savaşlarda ölen askerlerin anısına inşa edildi. Anıtta kahramanların anısına Rusça ve Çince yazılar bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-stratejik-dengeyi-bozma-cabalarindan-ciddi-endise-duyuyoruz-1083892021.html

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moskova

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harbin

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rusya, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, moskova, pekin, harbin, vladivostok, doğu ekonomi forumu